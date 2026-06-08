T.C. KESKİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO

:

2025/11





KONU :

Gerekçeli kararın tebliği.





MİRASÇI : ALİ OSMAN KOÇAK (T.C. No : 23258242862)





Mahkememizde açılan tereke (C.Sav. Teslim istemli) davanın yargılaması sonunda 28.11.2025 tarihli karar ile;





1-

TMK m. 589'da düzenlenen kesin yetki kuralı nedeniyle mahkememizin davaya bakmaya yetkili olmadığı anlaşılmakla; HMK'nin 114'üncü maddesinin birinci fırkasının (ç) bendinde düzenlenen "yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması" dava şartı noksanlığı nedeniyle

DAVANIN USÛLDEN REDDİNE,





2-

Davaya bakmaya Kırıkkale Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinin

YETKİLİ OLDUĞUNA,





3-

Karar kesinleştiğinde, dosyanın yetkili ve görevli Kırıkkale Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne

GÖNDERİLMESİNE,





4-

Karardan bir örneğin taraflara tebliğine karar verilmiş olup,





İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.



