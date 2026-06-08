Giriş Tarihi: 08.06.2026 00:01
T.C. KESKİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KESKİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO
:
2025/5 Tereke
KARAR NO
:
2025/11
KONU :
Gerekçeli kararın tebliği.
MİRASÇI : ALİ OSMAN KOÇAK (T.C. No : 23258242862)
Mahkememizde açılan tereke (C.Sav. Teslim istemli) davanın yargılaması sonunda 28.11.2025 tarihli karar ile;
1-
TMK m. 589'da düzenlenen kesin yetki kuralı nedeniyle mahkememizin davaya bakmaya yetkili olmadığı anlaşılmakla; HMK'nin 114'üncü maddesinin birinci fırkasının (ç) bendinde düzenlenen "yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması" dava şartı noksanlığı nedeniyle
DAVANIN USÛLDEN REDDİNE,
2-
Davaya bakmaya Kırıkkale Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesinin
YETKİLİ OLDUĞUNA,
3-
Karar kesinleştiğinde, dosyanın yetkili ve görevli Kırıkkale Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne
GÖNDERİLMESİNE,
4-
Karardan bir örneğin taraflara tebliğine karar verilmiş olup,
İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere tarafınıza ihtar ve tebliğ olunur.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.30.04.2026
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Basın No: ILN02481662