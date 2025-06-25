T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/9914 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/9914 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





Esas icra dairesinden gönderilen talimat gereğince gazete ve elektronik satış portalında yapılacak ilanın İİK md 127 ye göre borçluyatebliğ yerine geçeceği ilan olunur.





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, Menekşe Mevkii, 801 Ada, 21 Parsel, Çırağan Rezidans/32/3. Normal /C /15 Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişilerce yapılan incelemede ;Sitede, sosyal donatı alanları, spor alanları, yeşil alanlar, yapay göl, açık-kapalı yüzme havuzları bulunmaktadır. Site çevresi, duvarlarla çevrili olup Site içinde ve girişinde, 7/24 çalışan Güvenlik Elemanları mevcuttur. Blok bina, İskân alımı itibariyle yaklaşık olarak 10 yaşındadır. C girişli, Çırağan Rezidans 32 Blok, 15 nolu bağımsız bölüm mesken, onaylı mimari projesinde ve yerinde yapılan tespite göre, binanın 3. normal katında, Net:124 metrekare (Brüt:141 metrekare) alanda, 4 oda, salon, mutfak, giriş holü, 2 hol, 2 banyo, wc, kış bahçesi hacimlerinden ibarettir. Taşınmaz, bina giriş cephesinden, güneye, binanın arka cephesinden, Havuz, gölet alanı gibi Site içi rekreasyon alanlarını açık şekilde gören konumda, kuzeye cephelidir.02.11.1985 tarih ve 18916 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin bağımsız bölümün net alanı maddesi uyarınca konu taşınmaza ait 11,90 metrekarealanlı Kat Bahçesi hacmi, taşınmazın kullanım alanına dahil edilmemiştir. Kapı nosu;15dir.İç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, lamine parke, ıslak hacimlerin zeminleri, seramik kaplamalıdır. Duvarlar, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermer malzemeden imal mutfak tezgâhı, mdfli malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Banyolarında, Hilton tiplidolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, ısı pay ölçerli merkezi sistemlidir. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Taşınmaz, maliki tarafından mesken olarak kullanılmaktadır.





Adresi : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, 220. Sokak,İstanbul Sarayları Sitesi,Çırağan Residence, No:32C D:15 Küçükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü : 124 m2





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 13.000.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Atakent Mahallesi, 801 Ada, 21 Parsel sayılı yer, 07.11.2010-14.08.2012-13.02.2013-26.07.2013-24.07.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Halkalı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planında, Emsal=1,25, H: Serbest, yapılaşma şartlarında, Konut Alanında kalmaktadır. Denilmektedir.



