T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/3276 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/3276 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, Yeni Mahalle Mevkii, 3855 Parsel

, BORÇLU ADINA KAYITLI 3/40 HİSSE SATILIKTIR.

Bilirkişilerce yapılan incelemede ;Satışa konu taşınmaz; Küçükçekmece İlçesi, Cennet Mahallesi, 610.Sokakta, tapunun 3855 parsel numarasında kayıtlı ve 610.Sokaktan 14 dış kapı numarası alan 190,52m2 miktarlı kayden: arsa vasıflı taşınmazın 3/40 hissesi niteliğindedir. 610.Sokağa paralel cephesi 10,32mt, parsel arka cephesi 11,89mt, yola dik derinliği 16,10mt ve 17,66mt olan, tamamı 190,52m2 alana sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde, 14 dış kapı numaralı, bodrum kat+ zemin kat+ 4 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, 145m2 oturum alanına sahip Perihan Şimşek Apartmanı yer aldığı tespit edilmiştir. Söz konusu binanın bodrum katında arka bahçe kotunda yer alan bir adet daire, bina ana girişinin de yer aldığı zemin kat ve normal katlarında birer daire mevcut, dış cephesi yol cephesinde BTB, kat sahanlıkları ile basamakları mermer ve paledyen şeklinde, demir doğrama giriş kapılı, daireleri PVC doğramalı, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Tamamı 190,52m2 alana sahip arsa üzerinde yer alan binanın, kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 900m2 civarında olup, taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. denilmektedir.





Adresi : Cennet Mahallesi, 610. Sokak 14 No Küçükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü : 190,52 m2





İmar Durumu : Küçükçekmece ilçesi, Cennet Mahallesi 3855 parsel; 15.12.2006- 26.02.2018- 22.03.2021- 26.05.2022 tasdik tarihli1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, Ayrık Nizam 4kat(A-4), Konut Alanında,3855 parselin bir kısmıda yolda kalmaktadır. Havamanı kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.





Kıymeti : 900.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir. - 3854 Parselden Geçit Hakkı Vardır.



