T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/3245 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2023/3245 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, Kapanarya Mevkii, 6100 Parsel, Zemin kat ( 2 ) Nolu Bağımsız Bölüm (Dükkan Nitelikli)





Satış konusu taşınmaz bilirkişi raporuna göre;





Söz konusu parsele ait ilgili tapuda mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz binanın, yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ikiz nizam olup bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat+ ÇAP katından ibarettir. Bina köşe başında kalmakta, bir cephesi Piliç Sokağa bir cephesi de Karabatak Sokağa cepheli konumdadır.8adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Mahallinde dükkan girişi değiştirilmiştir. Binanın dış cephesi standart cephe boyalı olup çatısı mevcuttur. Dosya konusu zemin katta konumlu, 2 no.lu bağımsız bölüm, dükkan; onanlı projede zemin katta net 75.4 m2 alanda dükkan ve wc hacimlerinden oluşmaktadır. Konu dükkanın zemini seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Dükkanın ön ve Karabatak Sokağa bakan yan cephesi camekanlı alüminyum profildir. Dükkanın yan cephede mevcut giriş kapısının önünde otomatik panjur bulunmaktadır. Dükkanın ısıtma sistemi yoktur. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 11 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Kıymet takdirine konu taşınmazın yakınında Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi bulunmaktadır. Taşınmazın çevresinde Flaman Caddesi, Bozdoğan Caddesi , Huzur Caddesi ile Söğütlüçeşme Pazartesi Pazarı yer almaktadır. Taşınmazın çevresi konut yoğunluklu olup ticari bir hareketlik bulunmamaktadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.





Adresi :

Kanarya Mahallesi, Karabatak Sokak, 11A Dış Kapı No.Lu, Zemin Kat, 2 No.Lu Bağ. Bölüm Küçükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü :

75,4 m2





Arsa Payı :

25/201





İmar Durumu:

Var, İnşaat tarzı 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz, İkiz Nizam





Kıymeti :

4.150.000,00 TL





KDV Oranı :

%20





Kaydındaki Şerhler:

Diğer : Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır -24/01/2012 tarih ve 1861 yevmiye sayılı - Tapu kaydındaki gibidir.



