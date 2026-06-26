T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/2294 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/2294 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mah., Maslak Mevkii, 5 Ada, 19 Parsel, 1. Bodrum Kat, 1 B.B. Numaralı, kat mülkiyetli, 5 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası nitelikli ana taşınmazda 8/100 arsa paylı, daire nitelikli taşınmazın tam hissesi borçlu adına kayıtlıdır.





Tapu kaydında dosya haczi veçeşitli takyidatlar mevcuttur. Takyidatların detayı dosyasındaki gibidir.





Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde mübrez tapu kaydı ve çapı arazide belirgin sabitnoktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları,bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.





Taşınmazın konumlu olduğu parsel 184,57 m2 yüzölçümüne sahip olup, parsel üzerinde 1 adet konut bloğu bulunmaktadır. Bina 2 bodrum, zemin, 2 normal kat + çatı katlı olarakprojelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Binanın 2.bodrum katında depo alanları, 1. Bodrum, zemin, 2normal katında 2 şer adet mesken olmak üzere yapının tamamında toplam 8 adet bağımsız bölümmevcuttur. Bina dış cephesi ısı yalıtımı üzerine dış cephe boyası ile kaplıdır. Giriş kapısı demirdoğrama kapıdır. Giriş zeminleri mermer kaplı duvarları plastik boyalıdır.Binanın genel itibari ile bakımlı olduğu görülmüştür.1 Bağımsız bölüm numaralı taşınmazprojesine göre salon,mutfak, oda,banyo wc,antrehacimlerinden oluşmakta olup Net ~40 m2, brut ~45 m2 kullanım alanına sahiptir. İç mekan özelliği olarak salon ve oda zeminleri parke döşeli, antre, mutfak ve ıslak hacimler seramik döşelidir. Duvarlar mutfak ve ıslak hacimlerde seramik kaplı, diğer bölümlerde plastic boyalıdır. Mutfakta mdf kaplı dolaplar ve granit tezgah vardır. Banyoda duş kabini, klozet ve lavabo vardır. İç kapılar ahşap, dış kapı çelik kapıdır. Pencereler PVC malzemeden imaldir.Taşınmaz bakımsız vaziyette olup, tadilat ihtiyacı vardır.Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır. Taşınmaz genel itibari ile 2. Kalite malzemeler ile inşa edilmiştir.





Adresi :

İnönü Mah., 1. Orhan Gazi Sok., No:2/1 Küçükçekmece / İSTANBUL





Ana Taşınmaz Yüzölçümü :

184,57 m2





Arsa Payı :

8/100





İmar Durumu:

Söz konusu parsel; 22.06.2005-28.03.2018 – 22.03.2021 – 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında kalmaktadır. Plan notlarının 1.53 maddesinde; "3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskân edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.





Kıymeti :

1.700.000,00 TL





KDV Oranı :

KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf





Kaydındaki Şerhler:

1-) Tapu kaydındaki gibidir.





2-) Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.





3-) Yönetim Planı-23/09/2013





4-) KM'ne çevrilmiştir.





5-)Eklenti-2. Bodrum Katta Depo



