T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ALEXANDRA LEYLA ŞENDUR-11273353106





Davacı , EMİN ÇİNKAYA ile Davalılar , ABDULLAH ÇETİN ŞENDUR, ALEXANDRA LEYLA ŞENDUR, BEŞİRE ŞENDUR, HİKMET BARIŞ ŞENDUR, M. NEZİR ŞENDUR, NALAN ŞENDUR, NERİMAN ELVEREN, PERİHAN ŞENDUR arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamadığı, sistemde kayıtlı adresinizin bulunmadığı, kurumlardan yapılan adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilİ Emin Çinkaya'nın Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 10 pafta 717 parsel (yeni 5308 ada 7 parsel ) nolu parsele ilişkin 168 m2'yi bedelini ödemek sureti ile 12.12.1994 tarihinde satın aldığını, iş bu satış senetleri uyarınca söz konusu yerin öncelikle Muris Mehmet Beşir Şendur tarafından dava dışı İbrahim'e, İbrahim'den de müvekkili Emin Çinkaya'ya devrolduğunu, müvekkili tarafından taşınmaz bedelinin ödendiğini ve sözleşme tarihinden beri zilyetliğinin devam ettiğini, ancak murisin sağlığında söz konusu taşınmazın tapusunu müvekkiline vermekten imtina ettiğini, müvekkilinin bedelini ödemek sureti ile satın almış olduğu taşınmaz üzerine iyi niyet ile yapı inşa ettiğini, müvekkili ile taraflar arasında akdedilen sözleşmeye, satış bedelinin ödenmiş olmasına ve zilyetliğin de müvekkiline devredilmiş olmasına binaen söz konusu arazi üzerine yapı inşa ettiğini, müvekkili Emin Çinkaya tarafından söz konusu arazi üzerine 2 katlı ev inşa edildiğini ve aynı zamanda limon, zeytin, portakal, yenidünya gibi ağaçlar ekildiğini, işbu eve ilişkin elektrik, su abonelikleri ve yapı kayıt belgesini dilekçeleri mevcut olduğunu, müvekkilinin satın aldığı tarih olan 12.12.1994 yılından beri iş bu taşınmazları malik sıfatı ile kullandığını, ancak arsa bedeli ödenmiş olmasına rağmen tapu devirlerinin yapılmadığını, müvekkili tarafından satış senedi uyarınca 168 m2 alınmış ise de imar sonrası söz konusu yerin 179 m2 olarak güncellendiğini belirterek, dava konusu Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 10 pafta 717 parsel (yeni 5308 ada 7 parsel ) nolu taşınmaza ilişkin dava süresince müvekkilinin telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına uğraması muhtemel olup işbu nedenle dava konusu taşınmaz üzerine üçüncü kişilere devir ve temlikini önlemek adına teminatsız olarak ihtiyati tedbir şerhi işlenmesine, şayet mahkeme aksi kanaatte ise mahkemece uygun görülecek teminat tutarının belirlenerek tedbir konulmasına, tedbir taleplerinin uygun görülmemesi halinde dava konusu taşınmazlar üzerine davalıdır şerhi işlenmesine, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 10 pafta 717 parsel (yeni 5308 ada 7 parsel ) nolu taşınmazdan muris Mehmet Beşir Şendur'dan intikal eden imar sonrası güncellenmiş hali ile 179 m

hissenin iptali ile müvekkili Emin Çinkay adına tesciline, bunun mümkün olmaması halinde, dava konusu taşınmazın ve müvekkilinin iyi niyetle yaptığı taşınmaz üzerindeki binaların güncel piyasa değerinin tespit edilerek, satış tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.





Mahkememizce belirlenen duruşma günü:

25/11/2025 günü, saat 10:35