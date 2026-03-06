T.C.NUSAYBİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER

MARDİN İLİ, NUSAYBİN İLÇESİ





MEVKİİ

ÜÇKÖY MAHALLESİ





ADA NO

115





PARSEL NO

17





VASFI

TESİS-TARLA





YÜZÖLÇÜMÜ

691,54‬ m2





MALİKİN ADI VE SOYADI

BARSAVM ALTUNTAŞ, HANA ÖNAKTUĞ, KEMAL ALTUNTAŞ, SAMİM ÇİÇEK, SARA BULUT-, SEMİR ÇİÇEK, CEMİL ALTUNTAŞ, LAHDO ALTUNTAŞ, YUSUF ÇİÇEK, MECİDE AKDENİZ -

MÜTEVEFFA

MARAVGİ ALTUNTAŞ -





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI

BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ





KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Mardin ili, Nusaybin İlçesi, Üçköy Mahallesi, 115 ada 17 parselde bulunan 691,54‬ m2 büyüklüğünde davalılara ait bahçe T.C. Enerji Piyasası düzenleme kurulunun 23/03/2023 ve 1174-2 sayılı kararı ve BOTAŞ genel müdürlüğünün 12/06/2024 tarih ve 128 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın geçici ve daimi irtifak hakkının BOTAŞ adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.





Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleri ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/520 esas sayısında dava açılmıştır.





2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.