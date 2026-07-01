Giriş Tarihi: 01.07.2026 00:01
T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Sayı :2026/9 Tereke Satış 23/06/2026
Konu : İLAN
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE BASİT TASFİYESİ ve BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI
MURİS
: ERDOĞAN ÖZCAN (TC 49570130458)
MAHKEMESİ
: Sakarya 1 Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/6 Tereke, 2025/19 karar
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre basit tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02499975