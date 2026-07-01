T.C.SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU





MURİS

: ERDOĞAN ÖZCAN (TC 49570130458)





MAHKEMESİ

: Sakarya 1 Sulh Hukuk Mahkemesi 2025/6 Tereke, 2025/19 karar





Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre basit tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.



