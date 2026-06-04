Giriş Tarihi: 04.06.2026 00:01
T.C.ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/53 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/53 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İstanbul İl, Şile İlçe, HASANLI Mahalle/Köy, 121 Ada, 4 Parsel, Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 121 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın imar yoluna cephesi olup, üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge Hasanlı Mahallesi çevresi olup, konut amaçlı köy evlerinin ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parsel eğimli topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak belirsiz şekle sahiptir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır. 121 ada, 4 parsel: Yukarıdaki emsaller irdelenerek söz konusu Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 121 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın konumu, imar durumu, terk miktarları vb. faktörler dikkate alınarak zemininin metrekare birim değerinin ~ 2.617-TL/m² olduğu tespit edilmiş olup, taşınmazın zemin değeri; 1.107,72 m² x 2.617,99-TL/m² = ~ 2.900.000,-TL olarak hesaplanmıştır.
Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.
Adresi :
İstanbul İli, Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 121 Ada 4 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü :
1.107,72 m2
İmar Durumu
:
Hasanlı Mahallesi, 121 ada 4 parsel, 17.01.2014 tt.li 1/1000 Ölçekli Hasanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Sınırları dahilinde; büyük bir kısmı ?Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı?, kısmen 10 m enkesitli ?2.Derece Taşıt Yolu? lejantında,
Kıymeti :
2.900.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler :
Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:33
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 13:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:33
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
stanbul İl, Şile İlçe, HASANLI Mahalle/Köy, 2015 Ada, 19 Parsel, 2015 ada 19 parsel: Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2015 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın imar yoluna cephesi olup, üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge Hasanlı Mahallesi çevresi olup, konut amaçlı köy evlerinin ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parsel kısmen düz topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak yaklaşık dörtgen şekle sahiptir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır.
Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.
Adresi :
İstanbul İli, Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2015 Ada 19 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü :
186,26 m2
İmar Durumu
:
Hasanlı Mahallesi, 2015 ada 19 parsel, 17.01.2014 tt.li 1/1000 Ölçekli Hasanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Sınırları dahilinde; büyük bir kısmı ?Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı?, kısmen 10 m enkesitli ?2.Derece Taşıt Yolu? lejantında,
Kıymeti :
400.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler :
Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:33
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 14:33
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İstanbul İl, Şile İlçe, HASANLI Mahalle/Köy, 2016 Ada, 25 Parsel, 2016 ada 25 parsel: Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2016 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın imar yoluna cephesi olup, üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge Hasanlı Mahallesi çevresi olup, konut amaçlı köy evlerinin ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parsel eğimli topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak belirsiz şekle sahiptir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır.
Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.
Adresi :
İstanbul İli, Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2016 Ada 25 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü :
1.556,82 m2
İmar Durumu
:
Hasanlı Mahallesi, 2016 ada 25 parsel, 17.01.2014 tt.li 1/1000 Ölçekli Hasanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Sınırları dahilinde; büyük bir kısmı ?Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı?, kısmen 10 m enkesitli ?2.Derece Taşıt Yolu? lejantında,
Kıymeti :
3.750.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:04
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:04
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İstanbul İl, Şile İlçe, HASANLI Mahalle/Köy, 2018 Ada, 3 Parsel, 2018 ada 3 parsel: Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2018 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın imar ve kadastral yola cephesi olmayan ve üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge Hasanlı Mahallesi çevresi olup, konut amaçlı köy evlerinin ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parsel eğimli topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak düzgün şekle sahip değildir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır.
Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.
Adresi :
İstanbul İli, Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2018 Ada 3 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü :
2.589,53 m2
İmar Durumu
:
Hasanlı Mahallesi, 2018 ada 3 parsel, 17.01.2014 tt.li 1/1000 Ölçekli Hasanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Sınırları dahilinde; büyük bir kısmı ?Tarımsal Niteliği Koruncak Alan?, kısmen 10 m enkesitli ?2.Derece Taşıt Yolu?, kısmen ?Dere?, ?Dere Koruma Bandı? ve ?Yapı Yasağı Uygulanacak? Alan lejantında,
Kıymeti :
5.500.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler :
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 11:04
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 11:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 11:04
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İstanbul İl, Şile İlçe, HASANLI Mahalle/Köy, 2018 Ada, 21 Parsel, 2018 ada 21 parsel: Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2018 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın imar yoluna cephesi olup, üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge Hasanlı Mahallesi çevresi olup, konut amaçlı köy evlerinin ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parsel eğimli topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak düzgün şekle sahip değildir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır.
Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.
Adresi :
İstanbul İli, Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2018 Ada 21 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü :
9.512,95 m2
İmar Durumu
:
Hasanlı Mahallesi, 2018 ada 21 parsel, 17.01.2014 tt.li 1/1000 Ölçekli Hasanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Sınırları dahilinde; büyük bir kısmı ?Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı?, kısmen ?Tarımsal Niteliği Koruncak Alan?, az bir kısmı ise 10 m enkesitli ?2.Derece Taşıt Yolu?, Alan lejantında,
Kıymeti :
22.000.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler :
Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:04
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:04
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:
İstanbul İl, Şile İlçe, HASANLI Mahalle/Köy, 2039 Ada, 28 Parsel, 2039 ada 28 parsel: Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2039 ada, 28 parsel sayılı taşınmazın imar ve kadastral yola cephesi olmayan ve üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge Hasanlı Mahallesi içinde olup, konut amaçlı köy evlerinin ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parsel eğimli topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak düzgün şekle sahip değildir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır.
T
aşınmazın konumu, imar durumu, terk miktarları vb. faktörler dikkate alınarak zemininin metrekare birim değerinin ~ 5.265-TL/m² olduğu tespit edilmiş olup, taşınmazın zemin değeri; 854,63 m² x 5.265,44-TL/m² = ~ 4.500.000,-TL olarak hesaplanmıştır.
Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.
Adresi :
İstanbul İli, Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 2039 Ada 28 Parsel Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü :
854,63 m2
İmar Durumu
:
Hasanlı Mahallesi, 2039 ada 28 parsel, 17.01.2014 tt.li 1/1000 Ölçekli Hasanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Sınırları dahilinde; 18. Madde Uygulama Sınırı içerisinde tamamı E=0.35 Yençok=2 kat yapılaşma koşullarıyla ?Mevcut Konut Alanı? lejantında kalmaktadır.
Kıymeti :
4.500.000,00 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler :
Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:34
------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:34
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:34
18/05/2026
(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02479259