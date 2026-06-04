T.C.ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/53 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/53 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri:

İstanbul İl, Şile İlçe, HASANLI Mahalle/Köy, 121 Ada, 4 Parsel, Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 121 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın imar yoluna cephesi olup, üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge Hasanlı Mahallesi çevresi olup, konut amaçlı köy evlerinin ve tarlaların bulunduğu bir bölgedir. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Parselin üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Parsel eğimli topoğrafik yapıya sahip olup, geometrik olarak belirsiz şekle sahiptir. Parsel üzerinde ekonomik değeri olan ağaç bulunmamaktadır. 121 ada, 4 parsel: Yukarıdaki emsaller irdelenerek söz konusu Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 121 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın konumu, imar durumu, terk miktarları vb. faktörler dikkate alınarak zemininin metrekare birim değerinin ~ 2.617-TL/m² olduğu tespit edilmiş olup, taşınmazın zemin değeri; 1.107,72 m² x 2.617,99-TL/m² = ~ 2.900.000,-TL olarak hesaplanmıştır.

Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.





Adresi :

İstanbul İli, Şile İlçesi, Hasanlı Mahallesi, 121 Ada 4 Parsel Şile / İSTANBUL





Yüzölçümü :

1.107,72 m2





İmar Durumu

:

Hasanlı Mahallesi, 121 ada 4 parsel, 17.01.2014 tt.li 1/1000 Ölçekli Hasanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı Sınırları dahilinde; büyük bir kısmı ?Tarımsal Nitelikli Turizm Alanı?, kısmen 10 m enkesitli ?2.Derece Taşıt Yolu? lejantında,





Kıymeti :

2.900.000,00 TL





KDV Oranı :

%10





Kaydındaki Şerhler :

Tapu Kaydındaki Gibidir.



