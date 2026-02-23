Giriş Tarihi: 23.02.2026 00:01
T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/31 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/31 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Mersin İli, Silifke İlçesi, Ovacık Mahallesi Firez Mevkii 197 ada 919 Parsel ( eski 639 Parsel ) sayılı 4.261,39 m2 yüzölçümlü, tapuda " Beş Adet Ev ve Tarla " vasıflı taşınmazdır. Satışa konu Ovacık Mahallesi 197 ada 919 numaralı parsel içinde bulunan ve fen bilirkişisinin raporunda Ek-2 Haritada; A harfi ile gösterilen yapının yüz ölçümü 67,08m2, B harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüz ölçümü 118,50 m2, C harfi ile gösterilen ahır olan yapının yüz ölçümü 50,00m2 D harfi ile gösterilen ahır olan yapının yüz ölçümü 126,00 m2 ,E harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüz ölçümü 61.80 m²,, F harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüzölçümü 126.00 m², G harfi ile gösterilen ahır olan yapının yüz ölçümü 50,00 m2 , H1 harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüzölçümü 72,70m2 H2 harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüz ölçümü 108,50 m2, H3 harfi ile gösterilen yapının yüzölçümü 48,50m2 dir. İ
mar Durumu:
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, taşınmazın 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' içerisinde olduğu belirtilmiştir.
K
ıymeti : 7
.514.764,30 TL KDV Oranı :
%
10
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 10:09-
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:09
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 10:09-
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 10:09
2
NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Mersin ili, Silifke İlçesi, Uzuncaburç Mahallesi 137 ada 4parsel tapu kütüğü kaydı itibari ile niteliği "Kargir Ev veTarla" olup 4.453,36 m2 yüz ölçümlü taşınmazdır. 7 adet elma, 2 adet armut, ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede benzer özellikte tarım arazileri bulanmaktadır. Taşınmaz içerisinde2 adet ev bulunmakta olup, fen bilirkişisinin raporunda Ek-4 Haritada A harfi ile gösterilen yapının yüz ölçümü 75,40 m2, B harfi ile gösterilen yapının yüz ölçümü 37,65 m2 dir.
İmar Durumu:
parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, taşınmazın 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti :
3.298.290,00 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:10
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:10
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 11:10
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:10
3
NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Mersin İli, Silifke İlçesi, Uzuncaburç Mahallesi 138 ada 26parsel tapu kütüğü kaydı itibari ile niteliği "Elma Bahçesi" olup 20.202,89 m2 yüz ölçümlü taşınmazdır. Taşınmazın üzerinde 35-40 yaşlarında elma ağaçlarının bulunduğu bir kısmının boş olduğu görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede benzer özellikte tarım arazileri bulanmaktadır. Taşınmaz içerisinde inşaimuhtesat bulunmamaktadır.
İmar Durumu:
parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, taşınmazın 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' dışında olduğu, taşınmazın 1/100000 ölçekli Mersin Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti :
7.618.611,50 TL
KDV Oranı :
%10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 12:15
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2026 - 12:15
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 12:15
ilangovtr
Basın No: ILN02405892