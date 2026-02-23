T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın Giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/31 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :

Mersin İli, Silifke İlçesi, Ovacık Mahallesi Firez Mevkii 197 ada 919 Parsel ( eski 639 Parsel ) sayılı 4.261,39 m2 yüzölçümlü, tapuda " Beş Adet Ev ve Tarla " vasıflı taşınmazdır. Satışa konu Ovacık Mahallesi 197 ada 919 numaralı parsel içinde bulunan ve fen bilirkişisinin raporunda Ek-2 Haritada; A harfi ile gösterilen yapının yüz ölçümü 67,08m2, B harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüz ölçümü 118,50 m2, C harfi ile gösterilen ahır olan yapının yüz ölçümü 50,00m2 D harfi ile gösterilen ahır olan yapının yüz ölçümü 126,00 m2 ,E harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüz ölçümü 61.80 m²,, F harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüzölçümü 126.00 m², G harfi ile gösterilen ahır olan yapının yüz ölçümü 50,00 m2 , H1 harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüzölçümü 72,70m2 H2 harfi ile gösterilen 2 katlı yapının yüz ölçümü 108,50 m2, H3 harfi ile gösterilen yapının yüzölçümü 48,50m2 dir. İ

mar Durumu:

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının bulunmadığı, taşınmazın 'Köy Yerleşik Alan Sınırı' içerisinde olduğu belirtilmiştir.





K

ıymeti : 7

.514.764,30 TL KDV Oranı :

%