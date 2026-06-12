T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2021/752 TLMT.





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2021/752 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, SELİMPAŞA Mahalle/Köy, 6572 Ada, 4 Parsel, -/-/-/1 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tamamı satılacaktır.





- TAPU KAYDI





Dosyasında bulunan 31.10.2024 tarihli tapu kaydı örneğine göre Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 6572 ada 4 parsel sayılı 314,05m2 miktarlı iki dubleks meskeni olan bahçeli kargir ev vasıflı taşınmazın 50/100 arsa paylı (1) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamının G*** T*** San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu kaydında dosya haczi ile takyidat bulunduğu bildirilmiştir.





- HUDUDU ve SAHASI





Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.





- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU





Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 3401.Sokakta, tapunun 6572 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı ve 3401.Sokaktan 4 dış kapı numarası alan 314,05m2 miktarlı kat mülkiyeti tesisli iki dubleks meskeni olan bahçeli ev vasıflı taşınmazda 50/100 arsa paylı (1) bağımsız bölüm numaralı "Dubleks Mesken"in tamamı niteliğindedir. Silivri-Selimpaşa Yolunda Çetin Emeç Caddesinden ayrılan 3401.Sokak üzerinde bulunan tamamı 314,05m2 alana sahip parsel üzerinde B.A.K. tarzda, 2.Sınıf inşaat ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş bir adet ikiz bulunmaktadır. Değerleme konusu 1 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken 4/1 dış kapı numarası almaktadır.Zemin kat+ 1 normal kat+ çatı kattan müteşekkil (1) bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken mahallinde yapılan tespite göre daire giriş kapısının bulunduğu zemin katta antre-hol, salon, mutfak, banyo-WC, teras mahalleri, 1.normal katta antre-hol, iki oda, banyo-WC, balkon mahalleri, çatı katta antre-hol, iki oda, banyo-WC, teras mahalleri bulunmaktadır. Bağımsız bölüm brüt 230,00m2 alanlıdır. Dairede mutfakta sabit tezgah üzerinde ahşap mutfak dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Pencere doğramaları PVC, oda ve salon zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, ahşap iç kapılı, ıslak zeminler seramik, banyo ve WC duvarları seramik olan dairede doğalgaz, elektrik ve sıhhi tesisatları mevcut, daire giriş kapısı çeliktir. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, genellikle yazlık kullanım amaçlı bölgededir.





Adresi :

İstanbul İli Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi 6572 Ada 4 Parsel 1 Numaralı Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL





Yüzölçümü :

314,05 m2





Arsa Payı :

50/100





İmar Durumu:

Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 1209622 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu taşınmaz 30.10.1990 tasdik tarihli "Selimpaşa IV.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" içerisinde kısmen Konut Alanı, kısmen de Yol Alanı olarak planlanmıştır. Konut Alanında yapılaşma şartları: Yapı Düzeni Ayrık Nizam Yapı, 2 kat, Hmaks:6,50 metre, TAKS (Taban Alanı Katsayısı):0.40'ı geçemez. Ayrıca, Selimpaşa Mahallesi, 151 no.lu taşınmazın yol alanına isabet eden bölümlerinin mülkiyeti kamu eline geçmeden inşaat uygulaması yapılmaz. Plan Notları gereği; İmar alamayan parsellerin imar alması için yanındaki parsellerle tevhid ve ifraz yapmaya belediye yetkilidir. Ayrıca ayrık, ikiz, blok nizamı verilmiş adalarda imar alamayan parsellere ikiz blok ve ayrık nizam vermeye belediye yetkilidir denilmiştir.





Kıymeti :

5.000.000,00 TL( Taşınmazın kıymeti Silivri 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2025/44 esas 2026/218 karar sayılı ilamı ile belirlenmiştir.)





KDV Oranı :

%20





Kaydındaki Şerhler:

1-27/02/1987-1201 Yevmiye tarihli AT A H : 164 PARSELDEN DAİMİ GEÇİT HAKKI VARDIR.





2- Haciz ve ipotek şerhleri bulunmaktadır.



