T.C.SİLOPİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO:

2026/1 Tereke Satış









TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE





TASFİYENİN TATİLİ İLANI





MAHKEMESİ :

Silopi Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/01/2026 tarihli, 2025/3 esas ve 2026/1 karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.





MİRAS BIRAKAN :

ŞÜKRÜ SEZGİN (66901270270), Ahmet ve Emine oğlu, 1973 Eruh doğumlu, Şırnak/Silopi/Karşıyaka nüfusuna kayıtlı.





Yukarıda belirtilen karar ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine dosya, memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.





Miras bırakan hakkında yapılan tüm araştırmalara rağmen; menkul veya gayrimenkul malı ile üçüncü kişiler nezdinde hak ve alacaklarına rastlanamamış, tereke borçlarını ve tasfiye giderlerini karşılayabilecek nitelikte aktif mal varlığı tespit edilmemiştir.





İİK'nın 217. maddesi gereğince; miras bırakanın tereke borçlarını ve tasfiye giderlerini karşılayabilecek nitelikte aktif mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.





Bu ilanın yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla, terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin basitusulde devam ettirilmesini talep etmesi mümkündür.



