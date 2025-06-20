T.C.SİVEREK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO :

2024/82 Esas





Davacı Halil AKYILDIZ vekili Av. Mehmet Muhittin NASANLI tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca



