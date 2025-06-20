Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C.SİVEREK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C.SİVEREK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2024/82 Esas
Davacı Halil AKYILDIZ vekili Av. Mehmet Muhittin NASANLI tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca
Davacı tarafından davalılar aleyhine Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Konurtepe Mahallesi, Tahtalı Küme Evleri, mevkiisinde bulunan taşınmaz (ekte bulunan krokide belirtilen A-B parseli) alan ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2024/82 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edilmediği taktirde ve yasal şartların oluşması halinde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.
Basın No:ILN02244641
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