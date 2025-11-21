Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:01
TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Elazığ TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV HARPUT TM. İRTİBATLARI Enerji İletim Hattı’nın geçişi sebebiyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;
TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 27.11.2024 tarih ve 37-12 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,
Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 20.12.2024 tarih, 297036 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,
Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,
İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği,
- Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu5. Km. ELAZIĞ olduğu;
- Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş(15) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen adreste hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942(D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR
SIRA
İLİ
İLÇESİ
MAHALLE
ADA/PARSEL
MALİĞİN ADI SOYADI
BABA ADI
|1
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|109/2
|Mustafa Yavuz
|Mehmet
|2
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|109/2
|Arif Kal
|Asim
|3
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|109/2
|Hakan Canpolat
|Ömer Ziya
|4
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|109/2
|Leyla Canpolat Koyutürk
|Ömer Ziya
|5
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|109/2
|Hülya Özkan
|Ömer Ziya
|6
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|101/5
|Aynur Kavak
|Yusuf
|7
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|101/5
|Sevgi Saçlı
|Cemil
|8
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|101/5
|Mehmet Kavak
|Cemil
|9
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|101/5
|Mesude Baş
|Cemil
|10
|Elazığ
|Merkez
|Güneyçayırı
|101/5
|Serdal Kavak
|Cemil
|11
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|375/4
|Eyüp Yılmaz
|Mehmet
|12
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|375/4
|Ayfer Dere
|Mehmet
|13
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|375/2
|Nigar Hangün
|İbrahim
|14
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|375/2
|Nadir Hangün
|Ali
|15
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|375/2
|Perihan Çapan
|Ali
|16
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Sultan Geyik
|İbrahim
|17
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Mehmet Şık
|Ahmet
|18
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Hıdır Gürel
|Munzur
|19
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Garip Balo
|Munzur
|20
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Güllüzar Yalçın
|İmam
|21
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Murat Gün
|İmam
|22
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Kemal Gün
|İmam
|23
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Fatma Sakın
|İmam
|24
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Hüsniye Çakmak
|İmam
|25
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Fecire Taş
|Mustafa
|26
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Taci Karaduman
|Mustafa
|27
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/53
|Kısmet Dönmez
|İbrahim
|28
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/2
|Mehmet Uşar
|Ali
|29
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/1
|Meral Sayla
|Mehmet
|30
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/1
|Gönül Doğan
|Mehmet
|31
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/1
|Filiz Yıldız
|Bedri
|32
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/1
|Murat Çakmak
|Bedri
|33
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/1
|Derya Kaya
|Bedri
|34
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/1
|Devrim Açılan
|Bedri
|35
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|373/1
|Turgut Sayla
|Hüseyin
|36
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|378/2
|Esat Kabaklı
|Mustafa Sıdkı
|37
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/13 - 425/18
|Sultan Demirel
|Şemsi
|38
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|422/3
|Ayşe Karakaş
|NURİ
|39
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|422/3
|Nursen Oğuz
|NURİ
|40
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|423/13 - 425/18
|Erdal Karaelek
|Ali
|41
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|423/13 - 425/18
|Yasemin Karaelek
|Ali
|42
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|423/13 - 425/18
|Ebru Saltık
|HIDIR
|43
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|423/13 - 425/18
|Doruk Saltık
|HIDIR
|44
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|423/13 - 425/18
|Nuray Deniz
|ALİ EKBER
|45
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|423/13 - 425/18
|Sinan Gündoğan
|Yusuf
|46
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|423/13 - 425/18
|Gülseren Gündoğan
|Yusuf
|47
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|423/13 - 425/18
|Leyla Gündoğan
|Yusuf
|48
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/17
|Ali Seyhan
|Dursun
|49
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/17
|Uğur Seyhan
|Dursun
|50
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/17
|Ali Murat İleritürk
|Hüseyin
|51
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/17
|Orhan İleritürk
|Hüseyin
|52
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/36
|Muhammed Kutluay Yardımcı
|İhsan
|53
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/36
|Ayşegül Aytaç
|Naim
|54
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/36
|Ahmet Yardımcı
|Naim
|55
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/37
|Bekir Sert
|Abdullah
|56
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/38
|Zehra Sertatlı
|Zülfükar
|57
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/38
|Enver Güngör
|Kerim
|58
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/38
|Sevilay Alişer
|Enver
|59
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/38 - 427/12
|Nafiye Berber
|Sadık
|60
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/38
|Fatma Sandıklı
|Niyazi
|61
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|425/38
|Hatice Yıldız
|Niyazi
|67
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|427/16 - 427/14
|Ayşe İçten
|İbrahim
|68
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|432/12
|Erkan Taşkın
|Mehmet
|69
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|432/13
|Edeviye Bayram
|70
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|432/13
|Mustafa Bayram
|Rıfat
|71
|Elazığ
|Merkez
|Harput
|432/13
|Mehmet Bayram
|Mehmet
|72
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 105/330, 101/177
|Safiye Erdem
|Hacı Ali
|73
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 105/330, 101/177
|Belgin Karhan
|Ahmet
|74
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 105/330, 101/177
|Ahmet Erdem
|Mustafa
|75
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Fidoş Erdem
|Mustafa
|76
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Ayşe Erdem
|Mevlüt
|77
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Hatice Ateş
|Cahit
|78
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Fatma Erdem
|Cahit
|79
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Veysel Erdem
|Cahit
|80
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Yücel Karaaslan
|Süleyman
|81
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Mağfire Koçak
|Hasan Hüseyin
|82
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Mehmet Atik Erdem
|Hasan Hüseyin
|83
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Halil Timuroğlu
|Halit
|84
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Muhlis Timuroğlu
|Halit
|85
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Mevlüde Bal
|Mehmet
|86
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 105/330, 101/177
|Raziye Tunç
|Mehmet
|87
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Murat Timuroğlu
|Dündar
|88
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Gözde Timuroğlu Yılmaz
|Mustafa
|89
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Mustafa Gündüz
|Erol
|90
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Tayfun Gündüz
|Erol
|91
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Zeynep Fırat
|Ahmet
|92
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 105/330, 101/177
|Ömer Faruk Alış
|Ahmet
|93
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/19, 105/329, 101/177
|Halide Duman
|Ahmet
|94
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Zekiye Güven
|Mevlüt
|95
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Haluk Güven
|İlhami
|96
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Reşat Turan
|Rüştü
|97
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Cemile Şener
|Reşat
|98
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Hayriye Can
|Kadir
|99
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Hıdır Süt
|Abdullah
|100
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Ahmet Çakı
|Mehmet Sait
|101
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Türkan Çağlayan
|Yusuf
|102
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Aynur Erşahan
|Çelik
|103
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Aysen Tanyıldızı
|Mehmet Cemil
|104
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Engin Yılmaz
|Ahmet
|105
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Suna Yığmatepe
|Ahmet
|106
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Aslıhan Şahin
|Zeki
|107
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Muhammet Fatih Öz
|Mehmet Mustafa
|108
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Fırat Öz
|Mehmet Mustafa
|109
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Leyla Öz
|Mehmet Mustafa
|110
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Selahattin Yılmaz
|Hıdır
|111
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Senayi Yılmaz
|Hıdır
|112
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Nebahat Palutoğlu
|Hıdır
|113
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Ecem Bulut
|Harun
|114
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Yümnü Halisdemir
|Hilmi
|115
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Selim Şeker
|Mustafa
|116
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Nafiye Ören
|Nurettin
|117
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|İbrahim Halisdemir
|Halis
|118
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Güldeniz Halisdemir
|Ahmet
|119
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/99
|Ayşe Halisdemir
|Ahmet
|120
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/118, 105/273
|Recai Erkan Görür
|Mehmet
|121
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/118, 105/273
|Özdem Öz
|Bekir
|122
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/118, 105/273
|Eser Merve Görür
|Yavuz
|123
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/275
|Sıdkı Yılmaz
|Hıdır
|124
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|105/268
|Seda Güler
|Selahattin
|125
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|103/35
|Ahmet Gül
|İbrahim
|126
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|103/76
|Necmettin Güven
|Zülfü
|127
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|103/77
|Adnan Gül
|İbrahim
|128
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|103/77
|Selma Gül
|Nazmi
|129
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|103/77
|Nida Demirpolat
|Nazmi
|130
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|102/4
|Mehmet Dayanır
|Yetkin
|133
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/77
|Dursun Özdemir
|Tahsin
|134
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/176
|Gönül Yılmaz
|Niyazi
|135
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/215, 101/278
|Nurhayat Canpolat
|Bayram
|136
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/215, 101/278
|Levent Şeker
|Fahriye
|137
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/215, 101/278
|Özlem Bilgin
|İbrahim Halil
|138
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/215, 101/278
|Alper Bilgin
|İbrahim Halil
|139
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/215, 101/278
|Hakan Burunsuz
|Ali
|140
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/215, 101/278
|Rakibe Kıyak
|Ali
|141
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/215, 101/278
|Handan Ecin
|Mehmet
|142
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/482
|Fadime Yılmaz
|Kamer
|143
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/508
|Mehmet Canpolat
|Mustafa
|144
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/546
|Nazime Göl
|Kemal
|145
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/547
|Ahmet Tunç
|Hüsnü
|146
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/589, 101/566
|Gülüzar Yalçınkaya
|Ahmet
|147
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/589, 101/566
|Gülderen Yalçınkaya
|Mehmet Nuri
|148
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/589, 101/566
|Vehbi Yalçınkaya
|Mehmet Nuri
|149
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/589, 101/566
|Yusuf İzzeddin Yalçınkaya
|Mehmet Nuri
|150
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/590
|Burak Dayı
|Mehmet
|151
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/559
|Yusuf Kaan Altungök
|Nihat
|152
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|116/3
|Nurbey Yıldız
|Mehmet
|153
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|116/2, 113/18
|Hıdır Ebecim
|Haşim
|154
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|116/1
|Ali Can Turhal
|Hıdır
|155
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|116/28
|Turgut Ağ
|Mustafa
|156
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|116/28
|Gürhan Ağ
|Mustafa
|157
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/3
|Hasan Öğ
|Haydar
|158
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/6
|Meltem Atilla
|Reşit
|159
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/2
|Yasemin Işık
|Zeki
|160
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/2
|Hıdır Işık
|Zeki
|161
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/2
|Baki Işık
|Hıdır
|162
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/2
|Ender Arslan
|Yücel
|163
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/2
|Caner Arslan
|Yücel
|164
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/7
|Erdal Düztaş
|Musa
|165
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/7
|Sevgi Ay
|Ali
|166
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/7
|Cihan Ümit Taş
|Ali
|167
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/7
|Beser Barut
|Ali
|168
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/7
|Semra Taş
|Ali
|169
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/7
|Fatma Taş
|Hıdır
|170
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/7
|Aykut Taş
|Hıdır
|171
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/7
|Tankut Taş
|Hıdır
|172
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|114/7
|Nuriye Bürübaş
|Ahmet
|173
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|113/15
|Çiçek Demir
|Zeynel
|174
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|113/15
|Gülseren Demiray
|Yusuf Bedri
|175
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|113/15
|Cafer Demiray
|Muzaffer
|176
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|113/15
|Caner Demiray
|Muzaffer
|177
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|113/15
|Yücel Demiray
|Zeynel
|178
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|113/5, 101/62
|Cemile Işık
|Hıdır
|179
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|113/5, 101/62
|Nurten Aydoğdu
|Hıdır
|180
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|113/1
|Münevver Çelik
|İmam
|181
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Zeliha
|Hasan
|182
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Öner Baydoğan
|Ömer
|183
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5
|Arife Yavuz
|Hanifi
|184
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5
|Serap Erdem Açıkgöz
|Hanifi
|185
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Nafiye Baydoğan
|Mehmet
|186
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Arif Galip Erdem
|Mehmet
|187
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Abdulbaki Çetinkaya
|Tarık
|188
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Gökhan Dişibüyük
|Hulusi
|189
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Burcu Doğruyol
|Yümnü
|190
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Fikri Yıldırım
|Nuri
|191
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Ürgün Beyazgül
|İhsan
|192
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Rukiye Beyazgül
|İhsan
|193
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Nuran Yıldırım
|Nuri
|194
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Buket Yıldırım
|Ahmet
|195
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Sezai Yıldırım
|Abdullah
|196
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Nesliye İnce
|Abdullah
|197
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Necdet Atalay
|Hasan
|198
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Mustafa Atalay
|Memet
|199
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Necmiye Nalkıran
|Memet
|200
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|110/5, 107/2
|Fikret Yıldız
|Mehmet
|201
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|107/2
|Necla Akbulut
|Tarık
|202
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|107/2
|Günay Ebil
|Mehmet Fahri
|203
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|107/2
|Halise Atalay
|Hüseyin
|204
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|107/5
|Ali Ekber Gürsönmez
|İlyas
|205
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|107/5
|Ali Haydar Gürsönmez
|İlyas
|206
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|107/5
|Ali Dursun Gürsönmez
|İlyas
|207
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|107/6
|İsmail Kaya
|Yeşil
|208
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|105/11
|Mehmet Ali Taşdelen
|Rıza
|209
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/23
|Barış Hasdemir
|Bayram
|210
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/27
|Ali Ekber Türk
|Ali
|211
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/27
|Gülşen Güngör
|Ali
|212
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/27
|Erdoğan Türk
|Ali
|213
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/34
|Hıdır Yüksel
|Ali
|214
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/41
|Özcan Salman
|Hıdır
|215
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/41
|Suat Şaşoğlu
|Hıdır
|216
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/41
|Nilüfer Sağır
|Hıdır
|217
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/48
|Hüseyin Düztaş
|Ali
|218
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/51
|Süleyman Baysal
|Temür
|219
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/51
|Senem Erbek
|Ali
|220
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/51
|Naciye Demiray
|Ali
|221
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/51
|Cafer Demiray
|Hüseyin
|222
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/51
|Niyazi Demiray
|Hüseyin
|223
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/51
|Zeynep Demiray
|Kemal
|224
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/51
|Fethi Demiray
|Fevzi
|225
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/51
|Suna Pişgin
|Hüseyin
|226
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/50
|Serdar Şenli
|Haki
|227
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/50
|Serkan Şenli
|Haki
|228
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/50
|Nurhayat Gül
|Bekir
|229
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/50
|Murat Şenli
|Bekir
|230
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/50
|Kemal Şenli
|Bekir
|231
|Elazığ
|Merkez
|Erzürük
|101/62
|Hıdır Yeşil
|Ali
|232
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|120/2
|Rafet Bayram
|Mustafa
|233
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|120/2
|Rıfat Bayram
|Mustafa
|234
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|120/2
|Turgut Bayram
|Mehmet
|235
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|120/2
|Yıldanur Ulukaya
|Üzeyir
|236
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|120/2
|Fikret Demir
|Mustafa
|237
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|120/2
|Nimet Üzgen
|Mustafa
|238
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|120/2
|Nihat Bayram
|Mustafa
|239
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|120/2
|Mürüvvet Bayram
|Mustafa
|240
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|120/2
|Mehmet Karakaş
|Hanefi
|241
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|122/11
|Ahmet Keser
|Kamil
|242
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|122/11, 124/11, 123/17
|Ayşe Aslan
|Kamil
|243
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|124/12
|Mustafa Özdemir
|Mehmet
|244
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|124/12
|Emine Özdemir
|Salih
|245
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|124/12, 123/15
|Vildan Ozan
|Alaaddin
|246
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|124/12, 123/15
|Bülent Ayberk Ozan
|Alaaddin
|247
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|124/12, 123/15
|Seza Ozan
|Alaaddin
|248
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/18
|Zeki Yüksel
|Musa
|249
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/15
|Mustafa Özdemir
|Mehmet
|250
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/15
|Emine Özdemir
|Salih
|251
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/24
|Arslan Metin Akpınar
|Hıdır
|252
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/24
|Ümmügülsüm Ateş
|Mehmet
|253
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/24
|Zülal Çetin
|Mehmet
|254
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/24
|Zühal Karakaya
|Mehmet
|255
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/24
|Mehmet Ali Barım
|Mustafa Kazim
|256
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/24
|Mustafa Kazım Barım
|Nazım
|257
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/24
|Hasan Barım
|Nazım
|258
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/24
|İbrahim Halil Barım
|Nazım
|259
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/31
|Fetanet Metin
|Nazir
|260
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/31
|Mehmet Durak Metin
|Nazir
|261
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/31
|Ensar Metin
|Nazir
|262
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|123/30
|Hüseyin Çınar
|Mustafa
|263
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/44, 104/45
|Erdal Gülengül
|Selahattin
|264
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/46
|Ayşe İlhan
|Ahmet
|265
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/46
|Bedrettin Demirel
|266
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/46
|Rasime Belsun
|267
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/46
|Fikret Talay
|Mustafa
|268
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/46
|Necdet Talay
|Mustafa
|269
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/46
|Perihan Süerdem
|Abdullah Fikri
|270
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/46
|Mustafa Saffet Küçükel
|Tahir
|271
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/47
|Zennure Oral
|Muhammet
|272
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/47
|Firdevs İlhan
|Muhammet
|273
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/47
|Mumine
|Muhammet
|274
|Elazığ
|Merkez
|Gümüşbağlar
|104/40
|Bahattin Özoğlu
|Hüseyin
|275
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/547
|Ahmet Tunç
|Hüsnü
|276
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/589, 101/566
|Gülüzar Yalçınkaya
|Ahmet
|277
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/589, 101/566
|Gülderen Yalçınkaya
|Mehmet Nuri
|278
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/589, 101/566
|Vehbi Yalçınkaya
|Mehmet Nuri
|279
|Elazığ
|Merkez
|Çamyatağı
|101/589, 101/566
|Yusuf İzzeddin Yalçınkaya
|Mehmet Nuri
|280
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|110/6
|Emine İpek
|Mustafa
|281
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|110/6
|Fatma Kazancı
|Mustafa
|282
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|110/6
|Özge Adsız
|Mustafa
|283
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|110/6
|Tuba Çelik
|Mustafa
|284
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|110/5
|Türkan İpek
|İmam
|285
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/94
|Muammer Uçar
|Zekeriya
|286
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/85
|Selçuk Demirpolat
|Mehmet Hanifi
|287
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/76
|Hasan Yalçın
|Hacı
|288
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/75
|Şerife Bal
|Abidin
|289
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/44
|Necati Okur
|Fikret
|290
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/44
|Turgut Bostancı
|Dursun
|291
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/44
|Ramazan Bostancı
|Mustafa
|292
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/44
|Gönül Kaçira
|Mustafa
|293
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Hasan Hazır
|Hızır
|294
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Vezire Bal
|Hızır
|295
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Hanife Karpuz
|Hızır
|296
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Davud Hazır
|İsmail
|297
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Kadriye Hazır
|İsmet
|298
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Sabriye Hazır
|Salih
|299
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Hanifi Hazır
|Rahmi
|300
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Selviye Yakıcı
|Rahmi
|301
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Yılmaz Hazır
|Rahmi
|302
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Orhan Hazır
|İsmail
|303
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Gülsüm Esen
|İsmail
|304
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Harun Hazır
|İsmail
|305
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Ramazan Yusuf Hazır
|İsmail
|306
|Elazığ
|Merkez
|Şahinkaya
|107/42
|Hatice Zeynep Doyuk
|İsmail
|307
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/45, 103/44
|Atiye Çetinkaya
|Sabri Çavuş
|308
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/45, 103/44
|Harun Apaydın
|Recep
|309
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/45, 103/44
|Sadet Şahin
|Mehmet
|310
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/45
|Bilgin Çiçek
|İlyas
|311
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/45
|Sunel Deniz
|Basri
|312
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/44
|Arif Temiz
|Hüseyin
|313
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/44
|Efraim
|Yakup
|314
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/44
|Kemal Çakmak
|Efraim
|315
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/44
|Şükrü
|Yakup
|316
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/44
|Sultan Apaydın
|Mehmet
|317
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/44
|Hakan Apaydın
|Recep
|318
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/44
|Nilgün Çiçek
|İlyas
|319
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/36
|Fethi Güner
|Sabri
|320
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/34, 103/27, 103/5
|Sunel Deniz
|Basri
|321
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/20
|Bedrettin Ayık
|Zülfü
|322
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/11, 103/7
|Ayhan Karaatlı
|Sırrı
|323
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/10
|Züleyha Kırmızıgül
|Ömer
|324
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/5
|Atiye Çetinkaya
|Sabri Çavuş
|325
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/5
|Hakan Apaydın
|Recep
|326
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/5
|Harun Apaydın
|Recep
|327
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/5
|Sadet Şahin
|Mehmet
|328
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/5
|Selçuk Çiçek
|İlyas
|329
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/5
|Nilgün Çiçek
|İlyas
|330
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/5
|Zülfiye Çiçek
|Hakverdi
|331
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/5
|Bilgin Çiçek
|İlyas
|332
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/4
|Sabahattin Çetinkaya
|Hüseyin
|333
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/4
|Esra Han
|Ali
|334
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/4
|Hanifi Çetinkaya
|Ali
|335
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/4
|Cihat Çetinkaya
|Ali
|336
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/4
|Sevgi Orğun
|Ali
|337
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|103/2
|Refik Arıkan
|Muhittin
|338
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Ayşe Özcan
|Tahir
|339
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Hilmi Özcan
|Tahir
|340
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Lütfi Özcan
|Tahir
|341
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Adnan Özcan
|Lütfi
|342
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Duygu Hardalaç
|Adnan
|343
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Şükrü Özcan
|Tahir
|344
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Ahmet Özcan
|Şükrü
|345
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Niğme Özcan
|Osman
|346
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Ertan Özcan
|Ahmet
|347
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Hakkı Özcan
|Şükrü
|348
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Handan Tarhan
|Hakkı
|349
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Nurettin Özcan
|Şükrü
|350
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Volkan Özcan
|Nurettin
|351
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Aydın Özcan
|Şükrü
|352
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Birgül Özcan
|Baki
|353
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Müzeher Özer
|Şükrü
|354
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Gül Oflaz
|Mehmet
|355
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Müzeyyen Aytekin
|Şükrü
|356
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Önder Aytekin
|Ömer Hüdayi
|357
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Münire Karakaş
|Necati
|358
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Necati Karakaş
|Necati
|359
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5
|İsmail Hakkı Karakaş
|Necati
|360
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Fikriye Benli
|Hilmi
|361
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Nurdan Altundoğan
|Ömer Feyzi
|362
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Hamdi Soner Altundoğan
|Turan
|363
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|İbrahim Yener Altundoğan
|Turan
|364
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Müjgan Yaman
|Hilmi
|365
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Celal Özcan
|Hilmi
|366
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Çiler Gülleri
|Celal
|367
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Gülgüle Benli
|Hilmi
|368
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Bekir Özcan
|Tahir
|369
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Fahriye Şenkal
|Bekir
|370
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Erdal Özcan
|Bekir
|371
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Fatma Özdemir
|Bekir
|372
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Ayşe Özdemir
|Tahir
|373
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Necmeddin Özdemir
|İshak Niyazi
|374
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Semih Özdemir
|Necmeddin
|375
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Fatih Özdemir
|Necmeddin
|376
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Nevzat Özdemir
|İshak Niyazi
|377
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/5, 102/1, 101/3, 101/1
|Nihat Özdemir
|İshak Niyazi
|378
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/1, 101/3, 101/1
|Hayriye Özcan
|Zülfükar
|379
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/1
|Fatma Erdem
|Mustafa
|380
|Elazığ
|Merkez
|Pelte
|102/1
|Rifat Erdem
|Mustafa
|381
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|119/27, 120/26
|Ahmet Karaca
|Mehmet
|382
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|119/26, 119/25, 120/41, 120/30
|Hacı Ahmet Yıldırım
|Hüseyin
|383
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|118/11
|Nevin Altunbulak
|Enver
|384
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|118/9, 120/47, 120/19, 125/31
|Nizamettin Demir
|Cemil
|385
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|118/8, 118/7, 120/42
|Sabahattin Tekmen
|Salahattin
|386
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Burhan Nazım Demir
|Nazım
|387
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Güllü Demir
|Mehmet
|388
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Nida Özdemir
|Turan
|389
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Muammer Demir
|Turan
|390
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Hüsamettin Ateş
|Mahmut
|391
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Meral Yılmaz
|Sefer
|392
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Özdal Demir
|İbrahim
|393
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Hasret Öztürk
|Abdulkadir
|394
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Hıdır Doğan
|Abdulkadir
|395
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/47, 120/19, 125/31
|Yıldız Kurt
|Celal
|396
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/46, 120/34, 125/42
|Mehmet Düren
|Hasan
|397
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/46, 125/42
|Ramazan Düren
|Hasan
|398
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/46, 120/34, 125/42
|Hatice Sırma
|Hasan
|399
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/44, 120/20
|Ömer Yılmaz
|Beytullah
|400
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/44
|Muhlis Güngör
|Mustafa
|401
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/44
|Zahide Kondu
|Mustafa
|402
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/39, 120/18
|Derviş Karaca
|Mehmet
|403
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/39, 120/33, 120/18, 120/12, 125/43, 125/37
|Abdullah Karaca
|Mehmet
|404
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/36, 125/34
|Fahrettin Çelik
|Mehmet
|405
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/33, 125/37
|Safiye Özçelik
|Süleyman
|406
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/33, 125/37
|Zeynep Ceylan
|Mehmet Emin
|407
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/33, 125/37
|Nebahat Gürkan
|Ethem
|408
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/24
|Memet Şimşek
|Ali
|409
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/22
|Fatih Topal
|Hasan
|410
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/20
|Mehmet Güngör
|Enver
|411
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/13, 125/44
|Murat Geçici
|Halil İbrahim
|412
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/13, 125/44
|Ercan Karaca
|Osman
|413
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/13, 125/44
|Peruze Aydın
|Üzeyir
|414
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/13, 125/44
|Fatih Karaca
|Nevzat
|415
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|120/12, 125/43
|Ahmet Karaca
|Mehmet
|416
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|125/41
|Çiçek Koyun
|Mehmet
|417
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|125/41
|Zeynep Öztürk
|Mehmet
|418
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|125/39
|Merve Karacaoğlu
|Kazım
|419
|Elazığ
|Merkez
|Alpavut
|125/39
|Mustafa Gün
|İbrahim Halil
|420
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/69
|Faruk Kaya
|Ahmet
|421
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/69
|Özgür Deniz Yavuz
|Yalçın
|422
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Mehmet Nuri İspir
|Muhiddin
|423
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Tuba İspir
|Muhiddin
|424
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Nuran Gürbüz
|Mustafa
|425
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Mehmet Süleyman Selmanoğlu
|Feyzi
|426
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Hasan Petekkaya
|Ali Süreyya
|427
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Bahattin İspir
|Süleyman
|428
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Sadet İspir
|?
|429
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Fahriye Şatıroğlu
|Süleyman
|430
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Münüre ?
|Tayfur
|431
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Nuriye ?
|Süleyman
|432
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/41
|Fethiye ?
|Süleyman
|433
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Duygu Hardalaç
|Adnan
|434
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Niğme Özcan
|Osman
|435
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Ertan Özcan
|Ahmet
|436
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Handan Tarhan
|Hakkı
|437
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Volkan Özcan
|Nurettin
|438
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Birgül Özcan
|Baki
|439
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Gül Oflaz
|Mehmet
|440
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|İbrahim Yener Altundoğan
|Turan
|441
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Müjgan Yaman
|Ömer Fevzi
|442
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Süheyla Gülerdoğan
|Celal
|443
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Çiler Gülleri
|Celal
|444
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Fahriye Şenkal
|Bekir
|445
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/67
|Fatih Özdemir
|Necmettin
|446
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Remziye Özmen
|Mustafa
|447
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Yaşar Özmen
|Fahrettin
|448
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Aytaç Özmen
|Fahrettin
|449
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Mehmet ?
|Fahrettin
|450
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Rahet Meriç Türkmen
|Mustafa Münir
|451
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Murat Erkan Küdük
|Mustafa Münir
|452
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Osman Özmen
|İzzettin
|453
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Selami Özmen
|İzzettin
|454
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Nadire Ağaoğlu
|İzzettin
|455
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Sevim Gül
|İzzettin
|456
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Fatma Gülay Özmen
|Mehmet
|457
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Fahri Can Özmen
|Yusuf Suat
|458
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/65
|Aslıhan Yıldırım
|Yusuf Suat
|459
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/45
|Abdullah Fırat Yılmaz
|Abdurrahman
|460
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/63
|Nadire Özcan
|Bedri
|461
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/63
|Zahide Özcan
|Bedri
|462
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|117/61
|Fahrettin Aşan
|İsmail
|463
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Nigar Ergen
|Tayyar
|464
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Neşe Özmen
|Recai
|465
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Faruk Özmen
|Halil İbrahim
|466
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Metin Özmen
|Kemal
|467
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Kenan Özmen
|Kemal
|468
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Fatma Denk
|Kazım
|469
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Ahmet Sevim
|Rauf
|470
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Bayram Sevim
|Rauf
|471
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Zülfiye Aslanmirza
|Rauf
|472
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Zabite Özmen
|Ali
|473
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|118/9
|Ayhan Özmen
|Mustafa
|474
|Elazığ
|Merkez
|Kozluk
|134/1
|Celal Suat Özdemir
|Ali Kemal