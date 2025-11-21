TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş(15) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen adreste hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942(D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;









Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.









Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR



