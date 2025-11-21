Yeni Şafak
TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Giriş Tarihi: 21.11.2025 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI 

Elazığ TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV HARPUT TM. İRTİBATLARI Enerji İletim Hattı’nın geçişi sebebiyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;

  1. TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 27.11.2024 tarih ve 37-12 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

  2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 20.12.2024 tarih, 297036 sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

  3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,

  4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

  5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği,

  6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu
    5. Km
    . ELAZIĞ olduğu;
  7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş(15) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen adreste hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942(D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;


                Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.


    Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR

     
SIRA
İLİ
İLÇESİ
MAHALLE
ADA/PARSEL
MALİĞİN ADI SOYADI
BABA ADI
1ElazığMerkezGüneyçayırı109/2Mustafa YavuzMehmet
2ElazığMerkezGüneyçayırı109/2Arif KalAsim
3ElazığMerkezGüneyçayırı109/2Hakan CanpolatÖmer Ziya
4ElazığMerkezGüneyçayırı109/2Leyla Canpolat KoyutürkÖmer Ziya
5ElazığMerkezGüneyçayırı109/2Hülya ÖzkanÖmer Ziya
6ElazığMerkezGüneyçayırı101/5Aynur KavakYusuf
7ElazığMerkezGüneyçayırı101/5Sevgi SaçlıCemil
8ElazığMerkezGüneyçayırı101/5Mehmet KavakCemil
9ElazığMerkezGüneyçayırı101/5Mesude BaşCemil
10ElazığMerkezGüneyçayırı101/5Serdal KavakCemil
11ElazığMerkezHarput375/4Eyüp YılmazMehmet
12ElazığMerkezHarput375/4Ayfer DereMehmet
13ElazığMerkezHarput375/2Nigar Hangünİbrahim
14ElazığMerkezHarput375/2Nadir HangünAli
15ElazığMerkezHarput375/2Perihan ÇapanAli
16ElazığMerkezHarput373/53Sultan Geyikİbrahim
17ElazığMerkezHarput373/53Mehmet ŞıkAhmet
18ElazığMerkezHarput373/53Hıdır GürelMunzur
19ElazığMerkezHarput373/53Garip BaloMunzur
20ElazığMerkezHarput373/53Güllüzar Yalçınİmam
21ElazığMerkezHarput373/53Murat Günİmam
22ElazığMerkezHarput373/53Kemal Günİmam
23ElazığMerkezHarput373/53Fatma Sakınİmam
24ElazığMerkezHarput373/53Hüsniye Çakmakİmam
25ElazığMerkezHarput373/53Fecire TaşMustafa
26ElazığMerkezHarput373/53Taci KaradumanMustafa
27ElazığMerkezHarput373/53Kısmet Dönmezİbrahim
28ElazığMerkezHarput373/2Mehmet UşarAli
29ElazığMerkezHarput373/1Meral SaylaMehmet
30ElazığMerkezHarput373/1Gönül DoğanMehmet
31ElazığMerkezHarput373/1Filiz YıldızBedri
32ElazığMerkezHarput373/1Murat ÇakmakBedri
33ElazığMerkezHarput373/1Derya KayaBedri
34ElazığMerkezHarput373/1Devrim AçılanBedri
35ElazığMerkezHarput373/1Turgut SaylaHüseyin
36ElazığMerkezHarput378/2Esat KabaklıMustafa Sıdkı
37ElazığMerkezHarput425/13 - 425/18Sultan DemirelŞemsi
38ElazığMerkezHarput422/3Ayşe KarakaşNURİ
39ElazığMerkezHarput422/3Nursen OğuzNURİ
40ElazığMerkezHarput423/13 - 425/18Erdal KaraelekAli
41ElazığMerkezHarput423/13 - 425/18Yasemin KaraelekAli
42ElazığMerkezHarput423/13 - 425/18Ebru SaltıkHIDIR
43ElazığMerkezHarput423/13 - 425/18Doruk SaltıkHIDIR
44ElazığMerkezHarput423/13 - 425/18Nuray DenizALİ EKBER
45ElazığMerkezHarput423/13 - 425/18Sinan GündoğanYusuf
46ElazığMerkezHarput423/13 - 425/18Gülseren GündoğanYusuf
47ElazığMerkezHarput423/13 - 425/18Leyla GündoğanYusuf
48ElazığMerkezHarput425/17Ali SeyhanDursun
49ElazığMerkezHarput425/17Uğur SeyhanDursun
50ElazığMerkezHarput425/17Ali Murat İleritürkHüseyin
51ElazığMerkezHarput425/17Orhan İleritürkHüseyin
52ElazığMerkezHarput425/36Muhammed Kutluay Yardımcıİhsan
53ElazığMerkezHarput425/36Ayşegül AytaçNaim
54ElazığMerkezHarput425/36Ahmet YardımcıNaim
55ElazığMerkezHarput425/37Bekir Sert Abdullah
56ElazığMerkezHarput425/38Zehra SertatlıZülfükar
57ElazığMerkezHarput425/38Enver GüngörKerim
58ElazığMerkezHarput425/38Sevilay Alişer Enver
59ElazığMerkezHarput425/38 - 427/12Nafiye BerberSadık
60ElazığMerkezHarput425/38Fatma SandıklıNiyazi
61ElazığMerkezHarput425/38Hatice YıldızNiyazi
67ElazığMerkezHarput427/16 - 427/14Ayşe İçtenİbrahim
68ElazığMerkezHarput432/12Erkan TaşkınMehmet
69ElazığMerkezHarput432/13Edeviye Bayram 
70ElazığMerkezHarput432/13Mustafa BayramRıfat 
71ElazığMerkezHarput432/13Mehmet BayramMehmet
72ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 105/330, 101/177Safiye ErdemHacı Ali
73ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 105/330, 101/177Belgin KarhanAhmet
74ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 105/330, 101/177Ahmet ErdemMustafa
75ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Fidoş ErdemMustafa
76ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Ayşe ErdemMevlüt
77ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Hatice AteşCahit
78ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Fatma ErdemCahit
79ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Veysel ErdemCahit
80ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Yücel KaraaslanSüleyman
81ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Mağfire KoçakHasan Hüseyin
82ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Mehmet Atik ErdemHasan Hüseyin
83ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Halil TimuroğluHalit
84ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Muhlis TimuroğluHalit
85ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Mevlüde BalMehmet
86ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 105/330, 101/177Raziye TunçMehmet
87ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Murat TimuroğluDündar
88ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Gözde Timuroğlu YılmazMustafa
89ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Mustafa GündüzErol
90ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Tayfun GündüzErol
91ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Zeynep FıratAhmet
92ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 105/330, 101/177Ömer Faruk AlışAhmet
93ElazığMerkezÇamyatağı105/19, 105/329, 101/177Halide DumanAhmet
94ElazığMerkezÇamyatağı105/99Zekiye GüvenMevlüt
95ElazığMerkezÇamyatağı105/99Haluk Güvenİlhami
96ElazığMerkezÇamyatağı105/99Reşat TuranRüştü
97ElazığMerkezÇamyatağı105/99Cemile ŞenerReşat
98ElazığMerkezÇamyatağı105/99Hayriye CanKadir
99ElazığMerkezÇamyatağı105/99Hıdır SütAbdullah
100ElazığMerkezÇamyatağı105/99Ahmet ÇakıMehmet Sait
101ElazığMerkezÇamyatağı105/99Türkan ÇağlayanYusuf
102ElazığMerkezÇamyatağı105/99Aynur ErşahanÇelik
103ElazığMerkezÇamyatağı105/99Aysen TanyıldızıMehmet Cemil
104ElazığMerkezÇamyatağı105/99Engin YılmazAhmet
105ElazığMerkezÇamyatağı105/99Suna YığmatepeAhmet
106ElazığMerkezÇamyatağı105/99Aslıhan ŞahinZeki
107ElazığMerkezÇamyatağı105/99Muhammet Fatih ÖzMehmet Mustafa
108ElazığMerkezÇamyatağı105/99Fırat ÖzMehmet Mustafa
109ElazığMerkezÇamyatağı105/99Leyla ÖzMehmet Mustafa
110ElazığMerkezÇamyatağı105/99Selahattin YılmazHıdır
111ElazığMerkezÇamyatağı105/99Senayi YılmazHıdır
112ElazığMerkezÇamyatağı105/99Nebahat PalutoğluHıdır
113ElazığMerkezÇamyatağı105/99Ecem BulutHarun
114ElazığMerkezÇamyatağı105/99Yümnü HalisdemirHilmi
115ElazığMerkezÇamyatağı105/99Selim ŞekerMustafa
116ElazığMerkezÇamyatağı105/99Nafiye ÖrenNurettin
117ElazığMerkezÇamyatağı105/99İbrahim HalisdemirHalis
118ElazığMerkezÇamyatağı105/99Güldeniz HalisdemirAhmet
119ElazığMerkezÇamyatağı105/99Ayşe HalisdemirAhmet
120ElazığMerkezÇamyatağı105/118, 105/273Recai Erkan GörürMehmet
121ElazığMerkezÇamyatağı105/118, 105/273Özdem ÖzBekir
122ElazığMerkezÇamyatağı105/118, 105/273Eser Merve GörürYavuz
123ElazığMerkezÇamyatağı105/275Sıdkı YılmazHıdır
124ElazığMerkezÇamyatağı105/268Seda GülerSelahattin
125ElazığMerkezÇamyatağı103/35Ahmet Gülİbrahim
126ElazığMerkezÇamyatağı103/76Necmettin GüvenZülfü
127ElazığMerkezÇamyatağı103/77Adnan Gülİbrahim
128ElazığMerkezÇamyatağı103/77Selma GülNazmi
129ElazığMerkezÇamyatağı103/77Nida DemirpolatNazmi
130ElazığMerkezÇamyatağı102/4Mehmet DayanırYetkin
133ElazığMerkezÇamyatağı101/77Dursun ÖzdemirTahsin
134ElazığMerkezÇamyatağı101/176Gönül YılmazNiyazi
135ElazığMerkezÇamyatağı101/215, 101/278Nurhayat CanpolatBayram
136ElazığMerkezÇamyatağı101/215, 101/278Levent ŞekerFahriye
137ElazığMerkezÇamyatağı101/215, 101/278Özlem Bilginİbrahim Halil
138ElazığMerkezÇamyatağı101/215, 101/278Alper Bilginİbrahim Halil
139ElazığMerkezÇamyatağı101/215, 101/278Hakan BurunsuzAli
140ElazığMerkezÇamyatağı101/215, 101/278Rakibe KıyakAli
141ElazığMerkezÇamyatağı101/215, 101/278Handan EcinMehmet
142ElazığMerkezÇamyatağı101/482Fadime YılmazKamer
143ElazığMerkezÇamyatağı101/508Mehmet CanpolatMustafa
144ElazığMerkezÇamyatağı101/546Nazime GölKemal
145ElazığMerkezÇamyatağı101/547Ahmet TunçHüsnü
146ElazığMerkezÇamyatağı101/589, 101/566Gülüzar YalçınkayaAhmet
147ElazığMerkezÇamyatağı101/589, 101/566Gülderen YalçınkayaMehmet Nuri
148ElazığMerkezÇamyatağı101/589, 101/566Vehbi YalçınkayaMehmet Nuri
149ElazığMerkezÇamyatağı101/589, 101/566Yusuf İzzeddin YalçınkayaMehmet Nuri
150ElazığMerkezÇamyatağı101/590Burak DayıMehmet
151ElazığMerkezÇamyatağı101/559Yusuf Kaan AltungökNihat
152ElazığMerkezErzürük116/3Nurbey YıldızMehmet
153ElazığMerkezErzürük116/2, 113/18Hıdır EbecimHaşim
154ElazığMerkezErzürük116/1Ali Can TurhalHıdır
155ElazığMerkezErzürük116/28Turgut AğMustafa
156ElazığMerkezErzürük116/28Gürhan AğMustafa
157ElazığMerkezErzürük114/3Hasan ÖğHaydar
158ElazığMerkezErzürük114/6Meltem AtillaReşit
159ElazığMerkezErzürük114/2Yasemin IşıkZeki
160ElazığMerkezErzürük114/2Hıdır IşıkZeki
161ElazığMerkezErzürük114/2Baki IşıkHıdır
162ElazığMerkezErzürük114/2Ender ArslanYücel
163ElazığMerkezErzürük114/2Caner ArslanYücel
164ElazığMerkezErzürük114/7Erdal DüztaşMusa
165ElazığMerkezErzürük114/7Sevgi AyAli
166ElazığMerkezErzürük114/7Cihan Ümit TaşAli
167ElazığMerkezErzürük114/7Beser BarutAli
168ElazığMerkezErzürük114/7Semra TaşAli
169ElazığMerkezErzürük114/7Fatma TaşHıdır
170ElazığMerkezErzürük114/7Aykut TaşHıdır
171ElazığMerkezErzürük114/7Tankut TaşHıdır
172ElazığMerkezErzürük114/7Nuriye BürübaşAhmet
173ElazığMerkezErzürük113/15Çiçek DemirZeynel
174ElazığMerkezErzürük113/15Gülseren DemirayYusuf Bedri
175ElazığMerkezErzürük113/15Cafer DemirayMuzaffer
176ElazığMerkezErzürük113/15Caner DemirayMuzaffer
177ElazığMerkezErzürük113/15Yücel DemirayZeynel
178ElazığMerkezErzürük113/5, 101/62Cemile IşıkHıdır
179ElazığMerkezErzürük113/5, 101/62Nurten AydoğduHıdır
180ElazığMerkezErzürük113/1Münevver Çelikİmam
181ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Zeliha Hasan
182ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Öner BaydoğanÖmer
183ElazığMerkezErzürük110/5Arife YavuzHanifi
184ElazığMerkezErzürük110/5Serap Erdem AçıkgözHanifi
185ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Nafiye BaydoğanMehmet
186ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Arif Galip ErdemMehmet
187ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Abdulbaki ÇetinkayaTarık
188ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Gökhan DişibüyükHulusi
189ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Burcu DoğruyolYümnü
190ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Fikri YıldırımNuri
191ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Ürgün Beyazgülİhsan
192ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Rukiye Beyazgülİhsan
193ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Nuran YıldırımNuri
194ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Buket YıldırımAhmet
195ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Sezai YıldırımAbdullah
196ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Nesliye İnceAbdullah
197ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Necdet AtalayHasan
198ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Mustafa AtalayMemet
199ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Necmiye NalkıranMemet
200ElazığMerkezErzürük110/5, 107/2Fikret YıldızMehmet
201ElazığMerkezErzürük107/2Necla AkbulutTarık
202ElazığMerkezErzürük107/2Günay EbilMehmet Fahri
203ElazığMerkezErzürük107/2Halise AtalayHüseyin
204ElazığMerkezErzürük107/5Ali Ekber Gürsönmezİlyas
205ElazığMerkezErzürük107/5Ali Haydar Gürsönmezİlyas
206ElazığMerkezErzürük107/5Ali Dursun Gürsönmezİlyas
207ElazığMerkezErzürük107/6İsmail KayaYeşil
208ElazığMerkezErzürük105/11Mehmet Ali TaşdelenRıza
209ElazığMerkezErzürük101/23Barış HasdemirBayram
210ElazığMerkezErzürük101/27Ali Ekber TürkAli
211ElazığMerkezErzürük101/27Gülşen GüngörAli
212ElazığMerkezErzürük101/27Erdoğan TürkAli
213ElazığMerkezErzürük101/34Hıdır YükselAli
214ElazığMerkezErzürük101/41Özcan SalmanHıdır
215ElazığMerkezErzürük101/41Suat ŞaşoğluHıdır
216ElazığMerkezErzürük101/41Nilüfer SağırHıdır
217ElazığMerkezErzürük101/48Hüseyin DüztaşAli
218ElazığMerkezErzürük101/51Süleyman BaysalTemür
219ElazığMerkezErzürük101/51Senem ErbekAli
220ElazığMerkezErzürük101/51Naciye DemirayAli
221ElazığMerkezErzürük101/51Cafer DemirayHüseyin
222ElazığMerkezErzürük101/51Niyazi DemirayHüseyin
223ElazığMerkezErzürük101/51Zeynep DemirayKemal
224ElazığMerkezErzürük101/51Fethi DemirayFevzi
225ElazığMerkezErzürük101/51Suna PişginHüseyin
226ElazığMerkezErzürük101/50Serdar ŞenliHaki
227ElazığMerkezErzürük101/50Serkan ŞenliHaki
228ElazığMerkezErzürük101/50Nurhayat GülBekir
229ElazığMerkezErzürük101/50Murat ŞenliBekir
230ElazığMerkezErzürük101/50Kemal ŞenliBekir
231ElazığMerkezErzürük101/62Hıdır YeşilAli
232ElazığMerkezGümüşbağlar120/2Rafet BayramMustafa
233ElazığMerkezGümüşbağlar120/2Rıfat BayramMustafa
234ElazığMerkezGümüşbağlar120/2Turgut BayramMehmet
235ElazığMerkezGümüşbağlar120/2Yıldanur UlukayaÜzeyir
236ElazığMerkezGümüşbağlar120/2Fikret DemirMustafa
237ElazığMerkezGümüşbağlar120/2Nimet ÜzgenMustafa
238ElazığMerkezGümüşbağlar120/2Nihat BayramMustafa
239ElazığMerkezGümüşbağlar120/2Mürüvvet BayramMustafa
240ElazığMerkezGümüşbağlar120/2Mehmet KarakaşHanefi
241ElazığMerkezGümüşbağlar122/11Ahmet KeserKamil
242ElazığMerkezGümüşbağlar122/11, 124/11, 123/17Ayşe AslanKamil
243ElazığMerkezGümüşbağlar124/12Mustafa ÖzdemirMehmet
244ElazığMerkezGümüşbağlar124/12Emine ÖzdemirSalih
245ElazığMerkezGümüşbağlar124/12, 123/15Vildan OzanAlaaddin
246ElazığMerkezGümüşbağlar124/12, 123/15Bülent Ayberk OzanAlaaddin
247ElazığMerkezGümüşbağlar124/12, 123/15Seza OzanAlaaddin
248ElazığMerkezGümüşbağlar123/18Zeki YükselMusa
249ElazığMerkezGümüşbağlar123/15Mustafa ÖzdemirMehmet
250ElazığMerkezGümüşbağlar123/15Emine ÖzdemirSalih
251ElazığMerkezGümüşbağlar123/24Arslan Metin AkpınarHıdır
252ElazığMerkezGümüşbağlar123/24Ümmügülsüm AteşMehmet
253ElazığMerkezGümüşbağlar123/24Zülal ÇetinMehmet
254ElazığMerkezGümüşbağlar123/24Zühal KarakayaMehmet
255ElazığMerkezGümüşbağlar123/24Mehmet Ali BarımMustafa Kazim
256ElazığMerkezGümüşbağlar123/24Mustafa Kazım BarımNazım
257ElazığMerkezGümüşbağlar123/24Hasan BarımNazım
258ElazığMerkezGümüşbağlar123/24İbrahim Halil BarımNazım
259ElazığMerkezGümüşbağlar123/31Fetanet MetinNazir
260ElazığMerkezGümüşbağlar123/31 Mehmet Durak MetinNazir
261ElazığMerkezGümüşbağlar123/31Ensar MetinNazir
262ElazığMerkezGümüşbağlar123/30Hüseyin ÇınarMustafa
263ElazığMerkezGümüşbağlar104/44, 104/45Erdal GülengülSelahattin
264ElazığMerkezGümüşbağlar104/46Ayşe İlhanAhmet
265ElazığMerkezGümüşbağlar104/46Bedrettin Demirel 
266ElazığMerkezGümüşbağlar104/46Rasime Belsun 
267ElazığMerkezGümüşbağlar104/46Fikret TalayMustafa
268ElazığMerkezGümüşbağlar104/46Necdet TalayMustafa
269ElazığMerkezGümüşbağlar104/46Perihan SüerdemAbdullah Fikri
270ElazığMerkezGümüşbağlar104/46Mustafa Saffet KüçükelTahir
271ElazığMerkezGümüşbağlar104/47Zennure OralMuhammet
272ElazığMerkezGümüşbağlar104/47Firdevs İlhanMuhammet
273ElazığMerkezGümüşbağlar104/47Mumine Muhammet
274ElazığMerkezGümüşbağlar104/40Bahattin ÖzoğluHüseyin
275ElazığMerkezÇamyatağı101/547Ahmet TunçHüsnü
276ElazığMerkezÇamyatağı101/589, 101/566Gülüzar YalçınkayaAhmet
277ElazığMerkezÇamyatağı101/589, 101/566Gülderen YalçınkayaMehmet Nuri
278ElazığMerkezÇamyatağı101/589, 101/566Vehbi YalçınkayaMehmet Nuri
279ElazığMerkezÇamyatağı101/589, 101/566Yusuf İzzeddin YalçınkayaMehmet Nuri
280ElazığMerkezŞahinkaya110/6Emine İpekMustafa
281ElazığMerkezŞahinkaya110/6Fatma KazancıMustafa
282ElazığMerkezŞahinkaya110/6Özge AdsızMustafa
283ElazığMerkezŞahinkaya110/6Tuba ÇelikMustafa
284ElazığMerkezŞahinkaya110/5Türkan İpekİmam
285ElazığMerkezŞahinkaya107/94Muammer UçarZekeriya
286ElazığMerkezŞahinkaya107/85Selçuk DemirpolatMehmet Hanifi
287ElazığMerkezŞahinkaya107/76Hasan YalçınHacı
288ElazığMerkezŞahinkaya107/75Şerife BalAbidin
289ElazığMerkezŞahinkaya107/44Necati OkurFikret
290ElazığMerkezŞahinkaya107/44Turgut BostancıDursun
291ElazığMerkezŞahinkaya107/44Ramazan BostancıMustafa
292ElazığMerkezŞahinkaya107/44Gönül KaçiraMustafa
293ElazığMerkezŞahinkaya107/42Hasan HazırHızır
294ElazığMerkezŞahinkaya107/42Vezire BalHızır
295ElazığMerkezŞahinkaya107/42Hanife KarpuzHızır
296ElazığMerkezŞahinkaya107/42Davud Hazırİsmail
297ElazığMerkezŞahinkaya107/42Kadriye Hazırİsmet
298ElazığMerkezŞahinkaya107/42Sabriye HazırSalih
299ElazığMerkezŞahinkaya107/42Hanifi HazırRahmi
300ElazığMerkezŞahinkaya107/42Selviye YakıcıRahmi
301ElazığMerkezŞahinkaya107/42Yılmaz HazırRahmi
302ElazığMerkezŞahinkaya107/42Orhan Hazırİsmail
303ElazığMerkezŞahinkaya107/42Gülsüm Esenİsmail
304ElazığMerkezŞahinkaya107/42Harun Hazırİsmail
305ElazığMerkezŞahinkaya107/42Ramazan Yusuf Hazırİsmail
306ElazığMerkezŞahinkaya107/42Hatice Zeynep Doyukİsmail
307ElazığMerkezPelte103/45, 103/44Atiye ÇetinkayaSabri Çavuş
308ElazığMerkezPelte103/45, 103/44Harun ApaydınRecep
309ElazığMerkezPelte103/45, 103/44Sadet ŞahinMehmet
310ElazığMerkezPelte103/45Bilgin Çiçekİlyas
311ElazığMerkezPelte103/45Sunel DenizBasri
312ElazığMerkezPelte103/44Arif TemizHüseyin
313ElazığMerkezPelte103/44Efraim Yakup
314ElazığMerkezPelte103/44Kemal ÇakmakEfraim
315ElazığMerkezPelte103/44Şükrü Yakup
316ElazığMerkezPelte103/44Sultan ApaydınMehmet
317ElazığMerkezPelte103/44Hakan ApaydınRecep
318ElazığMerkezPelte103/44Nilgün Çiçekİlyas
319ElazığMerkezPelte103/36Fethi GünerSabri
320ElazığMerkezPelte103/34, 103/27, 103/5Sunel DenizBasri
321ElazığMerkezPelte103/20Bedrettin Ayık Zülfü
322ElazığMerkezPelte103/11, 103/7Ayhan KaraatlıSırrı
323ElazığMerkezPelte103/10Züleyha KırmızıgülÖmer
324ElazığMerkezPelte103/5Atiye ÇetinkayaSabri Çavuş
325ElazığMerkezPelte103/5Hakan ApaydınRecep
326ElazığMerkezPelte103/5Harun ApaydınRecep
327ElazığMerkezPelte103/5Sadet ŞahinMehmet
328ElazığMerkezPelte103/5Selçuk Çiçekİlyas
329ElazığMerkezPelte103/5Nilgün Çiçekİlyas
330ElazığMerkezPelte103/5Zülfiye ÇiçekHakverdi
331ElazığMerkezPelte103/5Bilgin Çiçekİlyas
332ElazığMerkezPelte103/4Sabahattin ÇetinkayaHüseyin
333ElazığMerkezPelte103/4Esra HanAli
334ElazığMerkezPelte103/4Hanifi ÇetinkayaAli
335ElazığMerkezPelte103/4Cihat ÇetinkayaAli
336ElazığMerkezPelte103/4Sevgi OrğunAli
337ElazığMerkezPelte103/2Refik ArıkanMuhittin
338ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Ayşe ÖzcanTahir
339ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Hilmi ÖzcanTahir
340ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Lütfi ÖzcanTahir
341ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Adnan ÖzcanLütfi
342ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Duygu HardalaçAdnan
343ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Şükrü ÖzcanTahir
344ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Ahmet ÖzcanŞükrü
345ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Niğme ÖzcanOsman
346ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Ertan ÖzcanAhmet
347ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Hakkı ÖzcanŞükrü
348ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Handan TarhanHakkı
349ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Nurettin ÖzcanŞükrü
350ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Volkan ÖzcanNurettin
351ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Aydın ÖzcanŞükrü
352ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Birgül ÖzcanBaki
353ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Müzeher ÖzerŞükrü
354ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Gül OflazMehmet
355ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Müzeyyen AytekinŞükrü
356ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Önder AytekinÖmer Hüdayi
357ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Münire KarakaşNecati
358ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Necati KarakaşNecati
359ElazığMerkezPelte102/5İsmail Hakkı KarakaşNecati
360ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Fikriye BenliHilmi
361ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Nurdan AltundoğanÖmer Feyzi
362ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Hamdi Soner AltundoğanTuran
363ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1İbrahim Yener AltundoğanTuran
364ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Müjgan YamanHilmi
365ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Celal ÖzcanHilmi
366ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Çiler GülleriCelal
367ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Gülgüle BenliHilmi
368ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Bekir ÖzcanTahir
369ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Fahriye ŞenkalBekir
370ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Erdal ÖzcanBekir
371ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Fatma ÖzdemirBekir
372ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Ayşe ÖzdemirTahir
373ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Necmeddin Özdemirİshak Niyazi
374ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Semih ÖzdemirNecmeddin
375ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Fatih ÖzdemirNecmeddin
376ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Nevzat Özdemirİshak Niyazi
377ElazığMerkezPelte102/5, 102/1, 101/3, 101/1Nihat Özdemirİshak Niyazi
378ElazığMerkezPelte102/1, 101/3, 101/1Hayriye ÖzcanZülfükar
379ElazığMerkezPelte102/1Fatma ErdemMustafa
380ElazığMerkezPelte102/1Rifat ErdemMustafa
381ElazığMerkezAlpavut119/27, 120/26Ahmet KaracaMehmet
382ElazığMerkezAlpavut119/26, 119/25, 120/41, 120/30Hacı Ahmet YıldırımHüseyin
383ElazığMerkezAlpavut118/11Nevin AltunbulakEnver
384ElazığMerkezAlpavut118/9, 120/47, 120/19, 125/31Nizamettin DemirCemil
385ElazığMerkezAlpavut118/8, 118/7, 120/42Sabahattin TekmenSalahattin
386ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Burhan Nazım DemirNazım
387ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Güllü DemirMehmet
388ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Nida ÖzdemirTuran
389ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Muammer DemirTuran
390ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Hüsamettin AteşMahmut
391ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Meral YılmazSefer
392ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Özdal Demirİbrahim
393ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Hasret ÖztürkAbdulkadir
394ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Hıdır DoğanAbdulkadir
395ElazığMerkezAlpavut120/47, 120/19, 125/31 Yıldız KurtCelal
396ElazığMerkezAlpavut120/46, 120/34, 125/42Mehmet DürenHasan
397ElazığMerkezAlpavut120/46, 125/42Ramazan DürenHasan
398ElazığMerkezAlpavut120/46, 120/34, 125/42Hatice SırmaHasan
399ElazığMerkezAlpavut120/44, 120/20Ömer YılmazBeytullah
400ElazığMerkezAlpavut120/44Muhlis GüngörMustafa
401ElazığMerkezAlpavut120/44Zahide KonduMustafa
402ElazığMerkezAlpavut120/39, 120/18Derviş KaracaMehmet
403ElazığMerkezAlpavut120/39, 120/33, 120/18, 120/12, 125/43, 125/37Abdullah KaracaMehmet
404ElazığMerkezAlpavut120/36, 125/34Fahrettin ÇelikMehmet
405ElazığMerkezAlpavut120/33, 125/37Safiye ÖzçelikSüleyman
406ElazığMerkezAlpavut120/33, 125/37Zeynep CeylanMehmet Emin
407ElazığMerkezAlpavut120/33, 125/37Nebahat GürkanEthem
408ElazığMerkezAlpavut120/24Memet ŞimşekAli
409ElazığMerkezAlpavut120/22Fatih TopalHasan
410ElazığMerkezAlpavut120/20Mehmet GüngörEnver
411ElazığMerkezAlpavut120/13, 125/44Murat GeçiciHalil İbrahim
412ElazığMerkezAlpavut120/13, 125/44Ercan KaracaOsman
413ElazığMerkezAlpavut120/13, 125/44Peruze AydınÜzeyir
414ElazığMerkezAlpavut120/13, 125/44Fatih KaracaNevzat
415ElazığMerkezAlpavut120/12, 125/43Ahmet KaracaMehmet
416ElazığMerkezAlpavut125/41Çiçek KoyunMehmet
417ElazığMerkezAlpavut125/41Zeynep ÖztürkMehmet
418ElazığMerkezAlpavut125/39Merve KaracaoğluKazım
419ElazığMerkezAlpavut125/39Mustafa Günİbrahim Halil
420ElazığMerkezKozluk117/69Faruk KayaAhmet
421ElazığMerkezKozluk117/69Özgür Deniz YavuzYalçın
422ElazığMerkezKozluk117/41Mehmet Nuri İspirMuhiddin
423ElazığMerkezKozluk117/41Tuba İspirMuhiddin
424ElazığMerkezKozluk117/41Nuran GürbüzMustafa
425ElazığMerkezKozluk117/41Mehmet Süleyman SelmanoğluFeyzi
426ElazığMerkezKozluk117/41Hasan PetekkayaAli Süreyya
427ElazığMerkezKozluk117/41Bahattin İspirSüleyman
428ElazığMerkezKozluk117/41Sadet İspir?
429ElazığMerkezKozluk117/41Fahriye ŞatıroğluSüleyman
430ElazığMerkezKozluk117/41Münüre ?Tayfur
431ElazığMerkezKozluk117/41Nuriye ?Süleyman
432ElazığMerkezKozluk117/41Fethiye ?Süleyman
433ElazığMerkezKozluk117/67Duygu HardalaçAdnan
434ElazığMerkezKozluk117/67Niğme ÖzcanOsman
435ElazığMerkezKozluk117/67Ertan ÖzcanAhmet
436ElazığMerkezKozluk117/67Handan TarhanHakkı
437ElazığMerkezKozluk117/67Volkan ÖzcanNurettin
438ElazığMerkezKozluk117/67Birgül ÖzcanBaki
439ElazığMerkezKozluk117/67Gül OflazMehmet
440ElazığMerkezKozluk117/67İbrahim Yener AltundoğanTuran
441ElazığMerkezKozluk117/67Müjgan YamanÖmer Fevzi
442ElazığMerkezKozluk117/67Süheyla GülerdoğanCelal
443ElazığMerkezKozluk117/67Çiler GülleriCelal
444ElazığMerkezKozluk117/67Fahriye ŞenkalBekir
445ElazığMerkezKozluk117/67Fatih ÖzdemirNecmettin
446ElazığMerkezKozluk117/65Remziye ÖzmenMustafa
447ElazığMerkezKozluk117/65Yaşar ÖzmenFahrettin
448ElazığMerkezKozluk117/65Aytaç ÖzmenFahrettin
449ElazığMerkezKozluk117/65Mehmet ? Fahrettin
450ElazığMerkezKozluk117/65Rahet Meriç TürkmenMustafa Münir
451ElazığMerkezKozluk117/65Murat Erkan KüdükMustafa Münir
452ElazığMerkezKozluk117/65Osman Özmenİzzettin
453ElazığMerkezKozluk117/65Selami Özmenİzzettin
454ElazığMerkezKozluk117/65Nadire Ağaoğluİzzettin
455ElazığMerkezKozluk117/65Sevim Gülİzzettin
456ElazığMerkezKozluk117/65Fatma Gülay ÖzmenMehmet
457ElazığMerkezKozluk117/65Fahri Can ÖzmenYusuf Suat
458ElazığMerkezKozluk117/65Aslıhan YıldırımYusuf Suat
459ElazığMerkezKozluk117/45Abdullah Fırat YılmazAbdurrahman
460ElazığMerkezKozluk117/63Nadire ÖzcanBedri
461ElazığMerkezKozluk117/63Zahide ÖzcanBedri
462ElazığMerkezKozluk117/61Fahrettin Aşanİsmail
463ElazığMerkezKozluk118/9Nigar ErgenTayyar
464ElazığMerkezKozluk118/9Neşe ÖzmenRecai
465ElazığMerkezKozluk118/9Faruk ÖzmenHalil İbrahim
466ElazığMerkezKozluk118/9Metin ÖzmenKemal
467ElazığMerkezKozluk118/9Kenan ÖzmenKemal
468ElazığMerkezKozluk118/9Fatma DenkKazım
469ElazığMerkezKozluk118/9Ahmet SevimRauf
470ElazığMerkezKozluk118/9Bayram SevimRauf
471ElazığMerkezKozluk118/9Zülfiye AslanmirzaRauf
472ElazığMerkezKozluk118/9Zabite ÖzmenAli
473ElazığMerkezKozluk118/9Ayhan ÖzmenMustafa
474ElazığMerkezKozluk134/1Celal Suat ÖzdemirAli Kemal
