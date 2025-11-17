Giriş Tarihi: 17.11.2025 00:01
TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞI
ÇERKEZKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No
TC Kimlik No
Ad Soyad
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu
9300818094
20483691564
BERRİN YALÇIN ÇINAR
MERNİS KAYDI BULUNAMADI
01/2024-12/2024
0010
2025110714an40000019
6.031.610,83
Adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Çerkezköy Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Çerkezköy Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Arzu TOPÇUOĞLU
Vergi Dairesi Müdürü
Basın No: ILN02336387