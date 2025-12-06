TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE

İHALE İLANI

YÜKLEME-BOŞALTMA ( TAHMİL-TAHLİYE) İŞLERİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

1- İzmir Başmüdürlüğü Silo ve yatay depoları ile mevcut ve ilerde kiralanacak kiralık depo/fabrikalar 2026 yılında yaptırılacak yükleme boşaltma işleri için AÇIK EKSİLTME SURETİYLE aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde icra edilmek üzere ihaleye çıkılmıştır.

2-İhaleyi yapacak olan İdarenin;

Unvanı : T.M.O. İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Adresi : UMURBEY MAH. LİMAN CAD.No: 5 KONAK/ İZMİR

Telefon No. : 0 232 464 79 51

Faks No. : 0 232 464 79 52

3- İhale Konusu Hizmetin ;

a)Niteliği, türü ve miktarı : YÜKLEME-BOŞALTMA (TAHMİL-TAHLİYE) İŞLERİ HİZMET ALIMI

b)Hizmetin yapılacağı yer : İzmir Başmüdürlüğü ve Bağlı işyerleri (Aydın ve Manisa Şube Müdürlüğü) Silo ve yatay depoları (Bu işyerlerine bağlı olarak açılmış ve açılacak Tesisli Ekip, Geçici ekip, koltuk ambarları ve mevcut kiralık/kiralanacak depo/fabrikalar dahil ) ,

c)-İşin Süresi : 01.01.2026 -31.12.2026

4- İhalenin ;

a)- Yapılacağı Yer : T.M.O. İzmir Başmüdürlüğü ihale salonu

b)- Tarih ve Saati : 24.12.2025 Çarşamba günü saat 13:00 ihale yapılacaktır.

c)- İrtibat telefon No : 0 232 464 79 51/5206-5254-5239

Geçici teminat tutarı: 1.600,000.00 TL olup , Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu sürenin, ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olması gerekir. İstekliler tarafından verilen geçici teminatta, işyeri adı ve ihale konusu yazılacaktır.

Kesin teminat, geçici teminatın iki katıdır (geçici teminatın bir kat fazlası). Ancak, ihale şartnamesinin 18. maddeye göre teminat artırımına gidilmesi halinde artırılan miktardır. Kesin teminat, banka teminat mektubu olarak verilirse, mektubun süresi sözleşme bitim tarihinden itibaren en az altı ay daha fazla olacaktır.

İhale için en az 15.000,000.00 TL tutarında tahmil tahliye iş deneyim belgesi istenecektir.

Bu işe ait ihale dokümanı (Şartname ve Sözleşme taslağı) işyerimiz Ticaret Servisinden 750,00TL(KDV dahil ) karşılığı temin edilebilecektir. İhale ile ilgili detaylar www.tmo.gov.tr web sayfasında ihale ilanlar bölümünde mevcuttur.

Sözleşmenin yapılması ve taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin doğacak ulaşım, vergi, resim, harç, sigorta, sosyal güvenlik pirimi, fon ve oluşabilecek diğer masraflar ile limana araç ve işçi giriş kart ücreti istekliye aittir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp Ofis tarafından istekliye ödenecektir.