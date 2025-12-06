Giriş Tarihi: 06.12.2025 00:01
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE
YÜKLEME-BOŞALTMA ( TAHMİL-TAHLİYE) İŞLERİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR
İzmir Başmüdürlüğü Silo ve yatay depoları ile mevcut ve ilerde kiralanacak kiralık depo/fabrikalar
yılında yaptırılacak yükleme boşaltma işleri için
aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde icra edilmek üzere ihaleye çıkılmıştır.
2-İhaleyi yapacak olan İdarenin;
Unvanı :
T.M.O. İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
Adresi :
UMURBEY MAH. LİMAN CAD.No: 5 KONAK/ İZMİR
Telefon No. : 0 232 464 79 51
Faks No. : 0 232 464 79 52
a)Niteliği, türü ve miktarı :
YÜKLEME-BOŞALTMA (TAHMİL-TAHLİYE) İŞLERİ HİZMET ALIMI
b)Hizmetin yapılacağı yer : İzmir Başmüdürlüğü ve Bağlı işyerleri (Aydın ve Manisa Şube Müdürlüğü) Silo ve yatay depoları (Bu işyerlerine bağlı olarak açılmış ve açılacak Tesisli Ekip, Geçici ekip, koltuk ambarları ve mevcut kiralık/kiralanacak depo/fabrikalar dahil ) ,
Yapılacağı Yer : T.M.O. İzmir Başmüdürlüğü ihale salonu
Tarih ve Saati :
24.12.2025 Çarşamba günü saat 13:00 ihale yapılacaktır.
İrtibat telefon No :
0 232 464 79 51/5206-5254-5239
İhaleyi yapacak olan İdarenin;
Unvanı :
T.M.O. İZMİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
Adresi :
UMURBEY MAH. LİMAN CAD.No: 5 KONAK/ İZMİR
Telefon No. : 0 232 464 79 51
Faks No. : 0 232 464 79 52
Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu sürenin, ihale tarihinden itibaren en az otuz
fazla olması gerekir. İstekliler tarafından verilen geçici teminatta, işyeri adı ve ihale konusu yazılacaktır.
Kesin teminat, geçici teminatın iki katıdır (geçici teminatın bir kat fazlası). Ancak, ihale şartnamesinin 18. maddeye göre teminat artırımına gidilmesi halinde artırılan miktardır. Kesin teminat, banka teminat mektubu olarak verilirse, mektubun süresi sözleşme bitim tarihinden itibaren en az altı ay daha fazla olacaktır.
İhale için en az
tutarında tahmil tahliye iş deneyim belgesi istenecektir.
Bu işe ait ihale dokümanı (Şartname ve Sözleşme taslağı) işyerimiz Ticaret Servisinden
karşılığı temin edilebilecektir. İhale ile ilgili detaylar
web sayfasında ihale ilanlar bölümünde mevcuttur.
Sözleşmenin yapılması ve taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin doğacak
ulaşım, vergi, resim, harç, sigorta, sosyal güvenlik pirimi, fon ve oluşabilecek diğer masraflar ile limana araç ve işçi giriş kart ücreti istekliye aittir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp Ofis tarafından istekliye ödenecektir.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. Geçici ihale onaylandığı takdirde kesinleşir. İhale onaylanmadığı takdirde geçici ihale sahibi bundan ötürü zarar ziyan mahrumiyet gibi hangi ad altında olursa olsun Ofisten hiçbir istekte bulunamaz.
ilangovtr
Basın No: ILN02353076