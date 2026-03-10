TRABZON 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Mohammed Imad Khaleel Al-Bayatı tarafından açılan evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;HÜKÜM:1-Davacının davasının kabulü ile; Irak nüfusuna kayıtlı Buthaınah Maajed ve Imad'dan olma 27/11/1993 Irak/Bagdhad doğumlu (Yabancı Kimlik No:99264252188) MOHAMMED IMAD KHALEEL AL-BAYATI ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Einar ve Kirke'den olma olma 02/12/1986 Estonya doğumlu (Kimlik No:48612024217) EVELYN KÜTT (AL-BAYATI)'nın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 116,60-TL harcın davalıdan tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına, toplam 48.259,80-TL yargılama giderinin ve 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Dair,davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluaçık olmak üzere verilen 19.02.2026 tarihli gerekçeli karar; tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, tebligatların bila tebliğ iade edildiği anlaşılan davalı Evelyn Kütt (Al-Bayatı) tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.