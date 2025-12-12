Giriş Tarihi: 12.12.2025 00:01
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
Adana il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 09.03.2022 tarih, 10-522 no’lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 322 235 88 03 telefon numarasından bilgi alması ve Beyazevler Mah. Seyhan Barajı içi Çukurova / Adana adresinde bulunan TEDAŞ 17. Bölge Müdürlüğüne (Adana) müracaatta bulunması rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
İlçesi
Köy/Mahalle
Ada No
Parsel No
Adı Soyadı
Baba Adı
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
TARIK DOĞAN
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
LÜTFİ BOLAT
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
DURMUŞ ALİ GÖNÜL
AHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
GÜLSÜM BOLAT
KULUK LATİF
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
GÜLSÜM DOĞAN
LATİF
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
FATMA KARACA
EYÜP
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
AYŞENUR KARACA
YAŞAR
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
NEVGÜL ÜNSAL
ZEKİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
NİHAL DOĞAN
MEHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
İREM AVCI
HİLMİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
NECATİ KARACA
BEKİR
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
MUSTAFA AYTIN
İBİŞ
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
ESE KARACA
LATİF
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
SEBİHA ŞENGÜL
CEMİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
HALİME DOĞAN
CEMİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
160
1
NİLGÜN SOLMAZ
NEVZAT
KOZAN
POSTKABASAKAL
158
19
DURMUŞ DOĞAN
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
158
19
MEHMET DOĞAN
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
158
19
SÜLEYMAN KARALAR
VELİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
158
19
HANİFE KARACA
VELİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
158
19
LATİF KARACA
VELİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
158
19
ÖMER DOĞAN
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
163
1
MAHMUT
DELİ MAHMUT OĞLU MİRASÇILARI
KOZAN
POSTKABASAKAL
163
1
ALİ
DELİ MAHMUT OĞLU MİRASÇILARI
KOZAN
POSTKABASAKAL
163
1
MUSTAFA
DELİ MAHMUT OĞLU MİRASÇILARI
KOZAN
POSTKABASAKAL
163
4
MAHMUT
DELİ MAHMUT(MİRASÇILARI)
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
EMİNE MUTLU
HÜSEYİN EŞİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
DÖNE ÜNSAL
İBRAHİM EŞİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
ALİ ÜNSAL
İBRAHİM
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
SELMA ALBAYRAK
LATİF
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
HATİCE DOĞAN
CAFER
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
HACI
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
EMİŞ
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
SABRİ ÜNSAL
BEKİR
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
CENNET ÜNLÜ
MEHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
YETER USLU
HASAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
HACI AHMET MUTLU
MEHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
NİGAR MUTLU
İBRAHİM
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
AHMET MUTLU
HÜSEYİN
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
HACI İBRAHİM MUTLU
BAYRAM
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
GÜLSEREN DOĞAN
DURAN ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
191
10
ALİ ALPTEKİN
BAYRAM
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
23
REYHAN GÖKÇE
RAMAZAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
23
MUAMMER GÖKÇE
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
SULTAN GÖK
MAHMUT EŞİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
HATİCE
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
MEHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
FEVZİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
MENEVŞE
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
EŞE
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
CEMAL
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
ÖMER
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
SEVİNÇ GÖK
TANER
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
SARİYE KODAÇ
MEHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
YETER GÖK
ABDİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
26
REYHAN DUMAN
MİKMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
DÖNE
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
HALİL SARI
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
MUSTAFA SARI
İBRAHİM
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
HATİCE ERGEN
ŞÜKRÜ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
ANİŞ SARI
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
FADİME SARI
İSMAİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
EŞE SARI
İSMAİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
KÜRŞAT OKUYUCU
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
HATİCE BOLATTAN
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
KUMRU YILMAZ
DURAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
HASİBE SARI
MEHMET EŞİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
188
25
MUSTAFA OKUDUCU
HÜSEYİN
KOZAN
POSTKABASAKAL
200
10
ÜMMÜ GÖKÇE
MEHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
200
10
BERHAN GÖKÇE
RAMAZAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
ANİŞ SARI
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
FADİME SARI
İSMAİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
EŞE SARI
İSMAİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
IRAZ SARI
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
HAFİZE SARI
DURAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
MUSTAFA SARI
İBRAHİM
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
HALİL SARI
SÜLEYMAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
HATİCE
ŞÜKRÜ
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
MEHMET
ŞÜKRÜ
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
HAYRİYE
VELİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
HATİCE
VELİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
BEKİR
BEKİR
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
CENNET
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
DURDU
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
DURAN
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
ALİ
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
FATMA ÖZDEMİR
İLYAS
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
HALİL SARI
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
CENNET USLU
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
FATMA USLU
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
2
AYŞE AZİME USLU
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
6
MEHMET OKUTUCU
ÖMER
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
ALİ ÖZASLAN
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
ZEYNEP ÖZASLAN
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
ANİŞ ÖZASLAN
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
FEVZİ ÖZASLAN
OSMAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
MEHMET ÖZASLAN
OSMAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
EMİNE
OSMAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
HATİCE
OSMAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
HASİBE ÖZASLAN
OSMAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
MUSTAFA ÖZASLAN
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
199
13
BEKİR ÖZASLAN
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
2
MEDİNE USLUCA
KÜÇÜK
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
2
MURAT USLUCA
KÜÇÜK
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
2
KADİR USLUCA
MAHMUT
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
2
AYŞE ŞAHİN
OSMAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
1
AYŞE ŞAHİN
MEHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
1
MUSTAFA YAVUZ
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
7
BEKİR AVCI
İSMAİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
7
HATİCE AVCI
İSMAİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
10
AYŞE AVCI
FATMA
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
10
ALİ AVCI
SELVER
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
9
HASAN YAVUZ
RAHMİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
9
DUDU YAVUZ
RAHMİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
9
CEMİLE KOCATÜRK
DURMUŞ
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
9
TUBA ERSOY
TAHSİN
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
9
SUFAT KOCATÜRK
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
198
9
SEZER KOCATÜRK
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
32
LATİF ÜNSAL
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
32
DURMUŞ BOZKURT
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
32
HAVANA MEHMET ÖZDEMİR
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
32
İBRAHİM AYDIN
HACI
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
AYŞE POLAT
M.ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
MERYEM GÖK
M.ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
DÖNE BOZKURT
M.ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
HACI AHMET MUTLU
MEHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
DÖNDÜ USLU
DURMUŞ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
CENNET YÜCE
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
AYŞE AZİME ÜNSAL
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
ÜMMÜ AYTIN
D.ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
DURSUN AYTIN
MAHMUT
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
HATİCE DOĞAN
CAFER
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
HACI
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
EMİŞ
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
FATMA ÜNSAL
CAFER
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
CEMİLE ÖZASLAN
LATİF
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
EMİNE ÜNSAL
LATİF
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
FATMA ÜNSAL
LATİF
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
MUSTAFA MUTLU
MUSTAFA
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
DURDU EMİNE ÜNSAL
BAYRAM EŞİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
ALİ ÜNSAL
BAYRAM
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
HATİCE ŞAHİN
HALİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
CENNET ŞAHİN
İSMAİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
CUMALİ ŞAHİN
İSMAİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
BAYRAM ŞAHİN
İSMAİL
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
EMİNE MUTLU
HÜSEYİN EŞİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
DÖNE MUTLU
İBRAHİM EŞİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
CAFER MUTLU
İBRAHİM BABASI
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
FATMA MUTLU
İBRAHİM ANASI
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
HATİCE ÜNSAL
LATİF EŞİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
SALİHA ÜNSAL
LATİF
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
DUDU ÜNLÜ
ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
CENNET MUTLU
MEHMET
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
MEHMET ALİ ÜNSAL
VELİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
DÖNE ÜNLÜ
ÖMER
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
EMİNE BOZDOĞAN
ÖMER
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
GÜLSEREN DOĞAN
DURAN ALİ
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
30
ALİ ALPTEKİN
BAYRAM
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
41
AYŞE AZİME USLU
MERYEM
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
42
ARİFE GÖKÇE
HASAN
KOZAN
POSTKABASAKAL
201
42
AYSEL GÖKÇE
HAYRİYE