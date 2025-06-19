TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİGAT

Sayı: DK:

2023/50 E.





2025/65 K.













TEBLİGATIN YAPILMASI İSTENİLEN:

Ahmed Madhloom Jasim Al-Shehan









Müşteki Ahmed Madhloom Jasım Al-Shehan’in şikayeti üzerine Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Eskişehir 3. Noteri Hasan Öncel’in 26/04/2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu işlem nedeniyle hakkında açılan davada beraat kararının verildiği gözetilerek Eskişehir 3. Noteri Hasan Öncel'in kendisine ya da başkasının menfaatine bir fayda sağlamak amacıyla somut olayda kastının olmadığı, noterliğin işleyişine göre işlemlerin yapıldığı ve ihmalin de bulunmadığı kanaatiyle Eskişehir 3. Noteri Hasan Öncel hakkında Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın 26/02/2025 tarihli 2023/50 E. 2025/65 K. sayılı kararı ile “Ceza Verilmesine Gerek Olmadığına" karar verilmiştir.





İlgililer Noterlik Kanununun 140/1-2’nci maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde doğrudan veya Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla Adalet Bakanlığına verecekleri bir dilekçe ile karara itiraz edebilecektir.





İşbu kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca tebliğ olunur.







