Giriş Tarihi: 24.06.2025 00:01
UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
1-Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parselleri, bağımsız bölümleri ve m²’leri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36ncı maddesi gereğince önce kapalı teklif zarfı alınarak ve bilahare açık arttırmaya dönüştürülmek suretiyle, satışa çıkarılmıştır.
2- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte Sarayaltı Mahallesi Celal Bayar Caddesi No:80 B Blok 5. Kat Belediye Encümeninin huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.
|No
|ADRESİ
|Adet
|Türü
|Ada
|Prs.
|(m²)
|İhale
|Muhammen Bedel (TL)
Geçici Teminat
(%3) TL
|Tarihi
|Saati
|1
|FEVZİ ÇAKMAK MAH.
|1
|BENZİN İSTASYONU
|6988
|10
|2.686.47
|16.07.2025
|16:10
|45.000.000.00
|1.350.000.00
|2
|KALFA MAH.
|1
|TİCARET ALANI
|156
|25
|2.221.16
|16.07.2025
|16:30
|20.220.000.00
|606.600.00
3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Gerçek Kişiler;
İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.(Teminat Mektupları süresiz olacaktır.)
Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
Noter tasdikli İmza Sirküleri,
Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.(Teminat Mektupları süresiz olacaktır.)
4- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için 1.000,00.-TL + KDV İhale Şartname bedeli yatırılması zorunludur.
5- İstekliler ihale saatinden önce Geçici Teminat bedeli ile Şartname bedeli yatırılması zorunludur.
6- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 16.07.2025 Çarşamba günü saat 10:00’ a kadar Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sk. No:3 A-Blok adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.
İlan olunur.
Basın No:ILN02243369
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