UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI





4- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için 1.000,00.-TL + KDV İhale Şartname bedeli yatırılması zorunludur.









5- İstekliler ihale saatinden önce Geçici Teminat bedeli ile Şartname bedeli yatırılması zorunludur.









6- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 16.07.2025 Çarşamba günü saat 10:00’ a kadar Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sk. No:3 A-Blok adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.







