Giriş Tarihi: 18.09.2025 00:01
VEZİRHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediyemiz tasarrufunda bulunan 4X4 Hidromek Marka 2013 Model Kazıcı Yükleyici için kira ihalesi yapılacaktır.
İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 35 nci maddesinin Açık Arttırma usulü ile Belediye Hizmet Binasında 02/10/2025 tarihinde saat 14:30 da Belediye Hizmet binasında Toplantı Salonunda Encümen marifetiyle yapılacaktır.
Kazıcı Yükleyici Lastik Tekerlekli Kepçe için için aylık KDV Hariç 150.000 TL / Ay kira belirlenmiştir.
İhale süreleri 3 yıllıktır. 3 yıllık Kira Bedeli işyeri teslim edilmeden peşin olarak ödenecektir.
2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhale komisyonu Vezirhan Belediyesi Encümeni tarafından teşekkül ettirilmiştir.
Kazıcı Yükleyici Kepçe İhale sonrası işyerleri ile ilgili idaremizce hiçbir tadilat tamirat bakım onarım yapılmayacaktır. Yapılacak olan tüm masraflar ihale isteklisi tarafından yapılacaktır. Belediyemiz tarafından operatör verilmeyecektir.