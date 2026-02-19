YALVAÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazların CELEPTAŞ KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZEL KİŞİLİĞİNCE kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, bedel tespiti ve hazine adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin CELEPTAŞ KÖYÜ MUHTARLIĞI TÜZEL KİŞİLİĞİ'ne yöneltileceği ve dava açanların Mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların Mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına Vakıfbank Yalvaç Şubesine yatırılacağı, Kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numaraları belirtilen dava dosyalarına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri davanın duruşmasının 26/03/2026 günü saat: 14:40'a bırakıldığı hususu 4650 sayılı kanunun 10 maddesi gereği ilgililere ilan olunur. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ VE AÇILAN DAVA