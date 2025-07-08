ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI



İhalenin Konusu : Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3341 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazın

3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi

İhale Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:30

İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11 / 3074-3085

İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35(c) maddesine göre Açık Teklif Usulü

Evrakların Son Verilme Tarihi, Saati ve Yeri : 16/07/2025 - 16:00 -Yazı İşleri Müdürlüğü



Yıllık muhammen bedel : 258.000,00 TL

Geçici teminat %3 : 7.740,00 TL

İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 500,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.



İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI



İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

a. İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir.

b. İsteklilerin şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz vermeleri gerekmektedir.

c. İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

d. İsteklilerin tüzel kişilikteki kamu yararına çalışan dernekler veya Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış Vakıflar olmak zorundadır.

e. İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 16/07/2025 tarih ve saat 16:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

f. İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

g. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

h. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri ve tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerini vermeleri gerekmektedir.

i. Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin bildirmesi gerekmektedir.

j. Yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin olması gerekmektedir.