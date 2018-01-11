11 Ocak İstanbul’da su kesintisi! İSKİ’den resmi açıklama

11 Ocak Perşembe İstanbul’da su kesintisi yaşanıyor. İSKİ tarafından resmi açıklama geldi ve Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Fatih ve Zeytinburnu’nda su kesintisi yapılacağı duyuruldu. İşte 11 Ocak Perşembe İstanbul’daki su kesintisinin ayrıntıları…

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ), yaşanacak su kesintisine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiği aktarılan açıklamada bazı bölgelerde bugün saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.İSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz" ifadelerine yer verildi.