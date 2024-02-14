1.20 FAİZLİ KONUT KREDİ BAŞVURUSU: 180 ay vade ve düşük faizli konut kredi başvuruları nereden, nasıl yapılır?

"180 ay vade ve düşük faizli konut kredi başvuruları nereden, nasıl yapılır? 1.20 faizli konut faizi başvuru şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Düşük faizli olması beklenen kredi için 1.20 faiz oranında bir ihtimal gündeme gelirken, bu imkandan sadece ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların yararlanabileceği de gündemdeki konular arasında yer aldı. Ağustos ayında açıklanan kararda; “Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak” denilmişti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konut kredileri ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz ilk kez ev alacaklara ilişkin kredi desteği verileceğini belirtti ve şunları söylemişti;





İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DURUM

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?