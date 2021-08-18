20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri içerisinde değişikliğe gitti. Tercih hakkı bulunan adayların tercihleri daha erken alınacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.
Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı.
Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak.