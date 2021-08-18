Özgün 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?
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20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Öğretmen olmayı bekleyen onbinlerce aday sözleşmeli öğretmenlik için atama tercihlerinde bulunacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değişiklik yapılan takvime göre 20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?
meb

MEB sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri içerisinde değişikliğe gitti. Tercih hakkı bulunan adayların tercihleri daha erken alınacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvim değişti.

Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı.

Buna göre; öğretmen atamasında 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacağı açıklanan tercihler 29-2 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Atama sonuçlarıysa 8 Eylül'de değil 3 Eylül'de açıklanacak.

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