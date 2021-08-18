20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimini değiştirdi. Öğretmen olmayı bekleyen onbinlerce aday sözleşmeli öğretmenlik için atama tercihlerinde bulunacak. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değişiklik yapılan takvime göre 20 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihleri haberimizde...

Haber Merkezi 18 Ağustos 2021, 21:46 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2021, 21:58 Yeni Şafak