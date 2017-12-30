2018 emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar yatacak?

Emekli maaşı zammı 2018 ne kadar olacak? Milyonlarca memur, kamu çalışanı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2018’de alacağı zam belli oldu. 1500 TL maaş alan SSK emeklisinin maaşı Ocak ayında 50 lira 40 kuruş, Temmuz'da ise 62 lira 30 kuruş artış gösterecek. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği Ocak 2018 zammı Resmi Gazete de yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan 2018 yılı programının sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgili başlığı altında, 2018 yılı hedeflerinin yanında SSK ve Bağ Kur emekli aylıklarının önceki 6 aylık dönemindeki enflasyona göre ne kadar artırılacağı belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 oldu. Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? Yanlış hesap yapıldığı için emekli aylığı kesilen ve borç çıkarılanlar için yeni düzenleme yapıldı. Buna göre artık aylık kesilmeyerek eksik günler için borçlanma, destek priminin dikkate alınması, bunlar söz konusu değilse isteğe bağlı sigorta ile eksik prim tamamlanacak.

EMEKLİYE ZAM VE MEMURA ZAM NE KADAR OLACAK?

Habertürk TV Ekonomi Müdürü Serdar Kuter, geçtiğimiz günlerde emekliye ve memura zam konusunda Habertürk TV'de yaptığı değerlendirmede yapılacak zam konusunda açıklamalarda bulundu. Kuter, yaptığı değerlendirmede "Memur maaşına her dönem zam oluyor. 2017'de öngörülen zam oranı yüzde 3+4 olarak planlandı. Yılın ikinci yarısında ilk 5 ayda oluşan enflasyon yüzde 4,94. Yani ikinci gördüğümüz +4'ün üzerinde yani 0,94'lük bir fark oluştu. Eğer Aralık ayında enflasyon hiç artmasa bile ki artacaktır; memurlar yüzde 1 oranında bir zam alacaktır.