2018’de İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul’da kar ne zaman yağacak sorusu cevabını buldu. 2018’e kar yağışsız giren İstanbul için uyarılar da gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde bu tarihlerde 40 santimi bulan kar yağışları bu sene yerini bahar havasına bıraktı. Meteoroloji ise İstanbul’a ne zaman kar yağacak sorusunun cevabını verdi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbulluların merakla beklediği haber geldi. İstanbul'da, kış mevsiminin ilk yarısı olarak bilinen zemherinin sonunda kar bekleniyor.

AA muhabirinin hava durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, bugünden itibaren Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir bölümü dışında yurdun tamamında yağışın devam edeceğini söyledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da yağışla beraber azalacağını ifade eden Köse, cumartesi günü yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini ve yüksek basıncın etkisi altına girileceğini anlattı.

Köse, bir hafta boyunca gündüzleri güneşli ve açık, geceleri ise ayaz sebebiyle kara yollarında buzlanma, tarımda da don tehlikesinin yaşanacağı günlerle karşılaşılacağını dile getirdi.

Kışın ilk döneminde genel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiğini, yağışlarla birlikte dönem dönem mevsim normallerinin altına indiğini belirten Köse, son 9 aylık yağış tahminine bakınca da Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerinin kurak geçtiğini, batı kesimlerinin ise kısmen mevsim normalleri civarında yağış aldığını söyledi.