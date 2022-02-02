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2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nin yayınladığı akademik takvim ile belli oldu. Üniversite eğitimlerini açıktan devam ettiren binlerce öğrenci Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemlerini şubat ayında gerçekleştirecekler. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF ders seçimleri ne zaman yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman?
AÖF

2022 Bahar dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı. Açıköğretim öğrencileri Bahar dönemi kayıtlarını hangi tarihlerde yapacaklar?

AÖF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıköğretim kayıt ve kayıt yenileme ne zaman, sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk dönemde tamamlanan final sınavlarının ardından ikinci dönem kayıt işlemleri için geri sayım başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayınlanan takvime göre Açıköğretim Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 07-18 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ders seçimi işlemleri de bu tarihlerde yapılacak.

AÖF KAYIT VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

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