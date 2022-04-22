Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 4A, 4B, 4C emeklileri hangi tarihlerde alacak? Son dakika haberine göre, emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Ramazan bayramında yatırılacak emekli ikramiyeleri yılda 2 kez yatırılıyor. 2022 Ramazan bayramı ikramiyelerinin Nisan ayında yatırılacağı açıklandı. Peki, 4A, 4B, 4C emeklilik çeşitlerine göre emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? İşte 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin açıklanacağı tarih...

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