Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu: 4A, 4B, 4C emeklileri hangi tarihlerde alacak?

Son dakika haberine emeklilerin bayram ikramiyesinin yatacağı tarih netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin Nisan ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.
2022 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak." denildi.
4A, 4B, 4C 2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
- 4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.
2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye bin 100 TL ikramiye verileceğini açıkladı.