Bekçi alımı ilanı İŞKUR tarafından duyuruldu! İŞKUR bekçi alımı şartları ve başvuru tarihleri 2023

Bekçi alımı başvurusu 2023, adayların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Yıl sonunun yaklaşmasıyla beklentiler artarken, İŞKUR bekçi alımı açık iş ilanını yayınladı. Adana, Kocaeli, Yalova gibi illerden yapılacak bekçi alımında en az ortaöğretim mezunu olma koşulu aranıyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nca yapılan bekçi alımında ise Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında başvuru şartları dikkate alınıyor.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANI

İŞKUR internet adresi üzerinden bekçi alımı açık iş ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihleri İŞKUR'un internet adresinden öğrenilebiliyor.

BEKÇİ ALIMI İŞKUR İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. Bu alımın süreci ise halen devam ediyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirme sonrası belli olacak.

2023 yılı bekçi alımı hakkında açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

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i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

2023 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon verileri dikkate alındığında enflasyon farkının 15.11 olmasıyla yeni yılda bekçi maaşının 10 bin 658 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

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Ocak ayında bekçi maaşlarına yapılacak zam oranları aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte belli olacak.