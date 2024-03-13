|
Özgün

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Mart ayı faiz kararı bekleniyor

Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Mart kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Merkez Bankası Şubat kararına göre faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulması kararlaştıtılmıştı. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

12:12 - 13/03/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Merkez Bankası
Merkez Bankası

Son toplantısında politika faizini 45'te sabit tutan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yeni faizler belli olacak. Mart ayının faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mart ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Şubat ayı faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2024

21 Mart 2024

25 Nisan 2024

23 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024

23 Ocak 2025

20 Şubat 2025

20 Mart 2025



#merkez bankası
#merkez bankası faiz kararı
#tcmb
٪d ساعات قبل
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi? Maaş ve ikramiye...