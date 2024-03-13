Son toplantısında politika faizini 45'te sabit tutan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yeni faizler belli olacak. Mart ayının faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?