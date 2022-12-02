Özgün Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 3-4 Aralık hava durumu tahmini
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Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM 3-4 Aralık hava durumu tahmini

Hafta sonu için plan yapanlar hava durumu bilgisini yakından takip ediyor. 3-4 Aralık tarihlerine gelen Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu bilgisi yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 3-4 Aralık il il hava durumu bilgisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
3-4 Aralık Hafta sonu hava durumu: Cumartesi- Pazar hava nasıl olacak? Güneşli mi, yağmulur mu? MGM hava durumu raporu
Hafta sonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu birçok kent için sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan hafta sonu bazı illerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle doğu ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

3 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

3 Aralık hava durumu
3 Aralık hava durumu

4 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

4 Aralık hava durumu
4 Aralık hava durumu
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