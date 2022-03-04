3 bin Bekçi alınacak! Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Resmi Gazete'nin 4 Mart tarihli yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı. İşte o karar...
3 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Mülakat Merkezi bekçi olmak isteyenler için aynı anda 81 ilde sınav düzenleyecek. Sınav ile adayların seviyesi ölçülecek.
Sınavda başarılı olamayan adaylar fiziksel parkur ve sözlü mülakat aşamalarına geçemeden elenecek.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği bünyesinde yapılacak 3 bin yeni bekçi alımına ilişkin başvuru süreci henüz açıklanmadı.
Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere yapılacak bekçi alımı ön başvuru işlemleri akademinin resmi internet sitesinden gerçekleşecek.
BEKÇİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- En az 167 cm boyunda olmak,
- Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
- 31 yaşından gün almamış olmak
- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
2022 BEKÇİLİK YAZILIMI DENEME SINAVI NE ZAMAN?
Mülakat Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2022 bekçilik yazılı deneme sınavı 6 Mart 2022 Pazar günü 81 ilde aynı anda düzenlenecek.
BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?
Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;
İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.