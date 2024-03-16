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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? İkramiye ödeme takvimi...

"Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl yüzde 50 artışla 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine ikramiyelerin yatırılacağı tarihi açıkladı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024?

12:13 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi

" Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? 3.000 TL ikramiye ödemesi yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısı sonrasında, yeni bayram ikramiyeleri hükümet tarafından 3 bin liraya yükseltilmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? İkramiye ödeme takvimi...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu.


Bakan Işıkhan açıklamasında, emekli bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılacağını bildirdi.


Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek. SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerine bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.


BAYRAM İKRAMİYELERİ BU YIL 3 BİN LİRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıkladı.


Buna göre; Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri bu yıl 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak.


BAYRAM ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.


Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.


Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.


KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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#emekli bayram ikramiyesi
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