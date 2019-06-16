DİNİ BİLGİLER

4444 gibi belli sayıda zikir çekme uygulamasının dinî bir dayanağı var mıdır?

Toplumumuzda sıkça yapılan belli sayılarda zikirlerin dini dayanağının varlığını bu yazımızda sizlerle paylaştık. İşte 7-40-52-4444-7000 gibi sayılarda yapılan zikirlere dair Diyanet İşleri Başkanlığının açıklaması.

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Belli sayılarda zikir çekilir mi?

Belli sayılarda zikir çekilir mi?

Duaların kabulü için samimiyet önemli olup, belirli sayılarda okunması şart değildir (Mü’min, 40/65; Tirmizî, Deavât, 66).

Salât-ı tefrîciyenin ya da herhangi bir duanın 4444 defa veya belli zamanlarda okunması şart olmadığı gibi okunduğunda muhakkak kabul olunacağını ifade eden herhangi bir âyet ve hadis de bulunmamaktadır.

Kişinin, bir isteğinin yerine gelmesini Allah’tan isteyeceği vakit, iki rekât namaz kılması (İbn Mâce, İkametu’s-Salat, 189), Allah’a hamd edip Hz. Peygambere (s.a.s.) salât-u selamda bulunması (Tirmizî, Deavât, 66; Ebû Dâvûd, Vitr, 23), duadan önce tövbe-istiğfar etmesi tavsiye edilir (Müslim, Zekât, 65).

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