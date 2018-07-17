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5 günlük Edirne ve Kırklareli hava durumu

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. İşte 5 günlük Edirne ve Kırklareli hava durumu...

Haber Merkezi AA
5 günlük Edirne ve Kırklareli hava durumu haberimizde.

5 günlük Edirne ve Kırklareli hava durumu haberimizde.

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü yağış (15-35 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Edirne'nin merkezi, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Meriç ve Uzunköprü gibi kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin çevrelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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53 terörist etkisiz hale getirildi
53 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 950 operasyon yapıldı. Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 734 terör (PKK/KCK 209, DEAŞ 58, FETÖ/PDY 467), 3 bin 453 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 105 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 292 kişi gözaltına alındı. Son bir haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi kırmızı kategoride yer alan Zeynel kod adlı Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan kod adlı Yunus Dalgın'ın da bulunduğu toplam 53 (37 ölü, 8 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ilde (Diyarbakır'da 1, Tokat'ta 1, Hakkari'de 1) 3 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 46'sı ağır ve uzun namlulu (1 kanas, 10 M-16, 35 kalaşnikov/piyade tüfeği,) toplam 56 silah, 26 adet el bombası, bin 984 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 5 kg patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 606 operasyonda, 706 kg esrar, 33 kg eroin, 7 kg afyon sakızı, 5,5 kg sentetik kannabinoid, 0,8 kg metamfetamin, 4 bin 967 adet ectasy, 44 bin 844 adet captagon, bin 135 adet sentetik ecza, 526 bin 490 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca, 271 bin 91 paket kaçak sigara, 87 bin 171 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 453 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 631 şüpheli gözaltına alındı. 63 kg esrar, 8 kg eroin, 3,4 kg sentetik kannabinoid, 0,7 kg metamfetamin, 4 bin 887 adet ectasy, 4 adet captagon, 961 adet sentetik ecza, 2.674 kök kenevir ve 38 adet tabanca/tüfek ele geçirildi. Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

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