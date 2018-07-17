5 günlük Edirne ve Kırklareli hava durumu

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Edirne ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü yağış (15-35 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Edirne'nin merkezi, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Meriç ve Uzunköprü gibi kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin çevrelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

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