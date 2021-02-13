5 günlük İzmir hava durumu: İzmir'e yağmur uyarısı

İzmir hava durumu: Son günlerde İzmir'de yağmur, rüzgar, kar ve dolu etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle maddi hasarlar oluştu.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Şubat'ta kuvvetli yağmur beklendiği, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Deprem, sel ve son olarak hortum felaketinin yaşandığı İzmir'de Valilik, 14 Şubat Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın İzmir genelinde kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.





İZMİR BERGAMA VE KINIK'TA KAR YAĞIŞI

İzmir'in kuzey ilçeleri Bergama ve Kınık'ta yarın akşamdan itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bergama ve Kınık ilçelerinde yarın akşamdan sonra başlayacak kar yağışının zamanla kuvvetli, yer yer yoğun olacağı belirtildi.

Açıklamada, kar kalınlığının iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetreye ulaşacağı ifade edildi.

Kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgar ve fırtınayla kar yağışının zaman zaman tipiye dönüşeceği belirtilen açıklamada, buzlanma ve don ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, İzmir'de 16 Şubat Salı gününden itibaren kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiği bildirildi.

İZMİR'DE KUVVETLİ YAĞMUR

İzmir’de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen aydınlatma direği, 5 araçta hasara yol açtı. Vatandaşlar, otomobillerin üzerindeki ağacı cep telefonuyla görüntüledi.

Hasan Çalışkan, “Bu çok vahim bir olay. Şaşkınlık içerisindeyim. Araçlar hasar görmüş ama Allah’tan herhangi bir can kaybı olmamış. Şaşkınlıktan ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ancak gördüğüm kadarıyla direğin dibi çürümüş. Rüzgarın da etkisiyle yıkılmış. Can kaybının olmaması teselli oldu. Son günlerde İzmir’in üzerinde kara bulutlar var. İnşallah bundan sonra bu tarz şeyler yaşamayız" dedi.

Yaşananları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlardan Can Soydan ise, “Buradan geçerken tesadüfen manzarayı gördüm ve şoke oldum. Allah’tan hem arabalarda hem de o sırada caddede yürüyen kimse yokmuş. İzmir’in üzerinde bir şanssızlık var. Umarım bu son olur" ifadelerini kullandı.





İZMİR'DE DOLU YAĞIŞI



İzmir’de meydana gelen dolu yağışı sonucunda Urla ilçesinde bulunan seraların naylon tavanlarını delerek maddi hasar verdi. Bölgede yaşayan sera sahipleri zararlarının büyük olduğunu ve güneş enerjilerinin kırıldığını belirterek, hayatların böyle bir dolu yağışına şahit olmadıklarını söyledi.

İzmir’de dün 23.00 sıralarında başlayan sağanak yağış ve dolu yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Urla ilçesinde bulunan seralarda dolu yağışından nasibini aldı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolular seralarında tavanlarını delerek maddi hasara sebebiyet verdi. Bölgede bulunan bazı evlerin ise güneş enerjisi sistemleri yoğun dolu yağışına dayanamayarak kırıldı. Bazı seralarda yetiştirilen mahsuller ise dolu yağışı sebebiyle zarar gördü.

“Yumruğum kadar dolu yağdı”

Sera sahiplerinden Ramazan Balcılar, daha önce böyle bir dolu yağışına şahit olmadıklarını belirterek, “Çok kötüydü. Dışarıya adımımızı atamadık. Seralarımız mahvoldu. Tam da sevgililer günü öncesinde mahsullerimiz zarar gördü. Perişan durumdayız. Nasıl olacak bilmiyoruz, devletimizden yardım bekliyoruz. Tahmini olarak 50 bin ile 100 bin lira arası bir zararımız var. Yumruğum kadar dolular yağdı. Ben böyle bir afet görmedim.

Bölgede yaşayan bir başka vatandaş olan İsa Azık ise “30 dönüm alanımız vardı ama bir tane naylon kalmadı. Bir tane seramızda komple sürdü. 15 dakika sürdü, kimse dışarıya çıkamadı. Bittiğinde dışarıya çıktık ve baktık ki her şey yerle bir. Güneş enerjileri patladı, çatıda kiremitler kırık. Naylon denen bir şey kalmadı, aynı elek gibi oldu” ifadelerini kullandı.

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana’nın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi’nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15





