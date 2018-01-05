5 Ocak Cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta kılınıyor, cuma ezanı saat kaçta kılınıyor? soruları merak konusu oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma nama namazı kılınma saati haberimizde sizlerle paylaştık.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul’da Cuma namazı öncesinde vatandaşlar namazın saatini araştırıyor. Kılınacak olan Cuma namazını kaçırmak istemeyen ve vaktinde camilerde yerini almak isteyen milyonlarca İstanbullu vatandaş, Cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmasını sürdürüyor.
İstanbul’da bu hafta Cuma namazı, saat 13:15'te okunacak olan öğle ezanı sonrasında camilerde kılınacak. Cuma namazının kılınmasıyla birlikte İslam dininin önemli ibadetlerinden biri daha yerine getirilmiş olunacak.
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ Cuma mesajları: Kısa resimli cuma mesajları ve duaları
29 Aralık 2017 Cuma gününe özel cuma mesajları ve duaları haberimizde. Sosyal ağlarda paylaşmak üzere resimli cuma mesajları ve kısa duaları yenisafak.com'da. Kur'an'da ve hadislerde hakkında bir çok ayet ve hadis geçen cuma günü Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Akıl ve buluğ çağına ermiş her erkek Müslüman'a cuma namazı kılmak farz kılınmıştır. Diğer beş vakit namaz gibi cuma namazı da oldukça önemlidir. Cuma ezanın okunmasıyla tüm Müslümanlar camiye çağrılmaktadır. Cuma namazı saatinde alışveriş yapmak ise haramdır. Cuma günü Müslümanların haftalık bayramdır. Bugünde beden temizliği yapılır; temiz elbiseler giyilir; güzel kokular sürülür ve namaz gidilir. Bugün daha çok kuran okumak özellikle KEHF suresi okumak oldukça faziletlidir. Haftanın diğer günlerinde de olduğu gibi cuma günü de Müslümanlar diğer Müslümanları arayarak hal ve hatır sormaları da İslam kardeşliğinin pekişmesi için teşvik edilmiştir. İşte anlamlı, kısa, güzel ve resimli cuma mesajları...ANLAMLI KISA CUMA MESAJLARI– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…– Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.– Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…– Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.- Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.- Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.- Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.- "Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.- Allah'ım! Rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…- Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır?
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır?
Cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazı kaç rekattır, cuma namazının önemi nedir? sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Mübarek cuma günü, Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Cuma günü Müslümanlar cuma namazı için camilerde toplanır. Cuma namazı kılmak ve cuma hutbesini dinlemek farzdır. Cuma namazının önemine dair Kur'dan ayetler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) hadislerinde çokça geçmektedir. Cuma namazı vakti alış veriş yapmak ise haramdır. Cuma namazı akıl baliğ olan, sağlık ve sıhhatı yerinde olup mukim olan her Müslüman erkeğe cuma namazı farz-ayndır. Peki cuma namazı nasıl kılınır? İşte ayrıntılar...Cuma Mesajları: Anlamlı kısa resimli cuma mesajları! 10 Kasım Cuma mesajları burada!CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz."Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.CUMA MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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