5 Ocak Cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta kılınıyor, cuma ezanı saat kaçta kılınıyor? soruları merak konusu oluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin cuma nama namazı kılınma saati haberimizde sizlerle paylaştık.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul’da Cuma namazı öncesinde vatandaşlar namazın saatini araştırıyor. Kılınacak olan Cuma namazını kaçırmak istemeyen ve vaktinde camilerde yerini almak isteyen milyonlarca İstanbullu vatandaş, Cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmasını sürdürüyor.

İstanbul’da bu hafta Cuma namazı, saat 13:15'te okunacak olan öğle ezanı sonrasında camilerde kılınacak. Cuma namazının kılınmasıyla birlikte İslam dininin önemli ibadetlerinden biri daha yerine getirilmiş olunacak.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Cuma mesajları: Kısa resimli cuma mesajları ve duaları 29 Aralık 2017 Cuma gününe özel cuma mesajları ve duaları haberimizde. Sosyal ağlarda paylaşmak üzere resimli cuma mesajları ve kısa duaları yenisafak.com'da. Kur'an'da ve hadislerde hakkında bir çok ayet ve hadis geçen cuma günü Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Akıl ve buluğ çağına ermiş her erkek Müslüman'a cuma namazı kılmak farz kılınmıştır. Diğer beş vakit namaz gibi cuma namazı da oldukça önemlidir. Cuma ezanın okunmasıyla tüm Müslümanlar camiye çağrılmaktadır. Cuma namazı saatinde alışveriş yapmak ise haramdır. Cuma günü Müslümanların haftalık bayramdır. Bugünde beden temizliği yapılır; temiz elbiseler giyilir; güzel kokular sürülür ve namaz gidilir. Bugün daha çok kuran okumak özellikle KEHF suresi okumak oldukça faziletlidir. Haftanın diğer günlerinde de olduğu gibi cuma günü de Müslümanlar diğer Müslümanları arayarak hal ve hatır sormaları da İslam kardeşliğinin pekişmesi için teşvik edilmiştir. İşte anlamlı, kısa, güzel ve resimli cuma mesajları...ANLAMLI KISA CUMA MESAJLARI– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar…– Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.– Kalbinizden gecen tüm dua’lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar… Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar…– Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin.- Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.- Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.- Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.- "Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.- Allah'ım! Rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…- Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır?