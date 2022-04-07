Serbest piyasa döviz fiyatlarında son durum

Son zamanlarda oldukça araştırılan ve merak edilen konuların başında Dolar ve Euro'nun piyasa değeri olabilir. 7 nisan 2022 güncel Dolar ve Euro fiyatlarını sizler için araştırdık. Peki, Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 7 nisan 2022 güncel dolar kuru haberi sizlerle...
Dolar ne kadar, kaç TL?
- Dolar 14,7350 liradan güne başladı.
- Dolar endeksi 99,8 ile geçen yıl 26 Mayıs'tan beri en yüksek seviyesini görmesinin ardından 99,5 seviyesinde bulunuyor.
Euro ne kadar kaç TL?
- Euro ise 16,0850 liradan güne başladı.
- Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.
- Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü.
- İstanbul Kapalıçarşı’da 14,7330 liradan alınan dolar 14,7350 liradan, 16,0830 liradan alınan euro ise 16,0850 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,74 liradan, euro ise 16,09 liradan satılmıştı.