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A Milli takım yeni teknik direktörü kim olacak? Şenol Güneş'in yerine kim gelir?

Şenol Güneş'in A Milli takım teknik direktörülüğünden istifa etmesinin ardından A milli takım teknik direktörününü kim olacağı merak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Şenol Güneş ayrılığı sonrası A Milli Takım'da yeni teknik direktör kim olacak? Yeni milli takım teknik direktörlüğü içn adaylar kimler? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli takım yeni teknik direktörü kim olacak? Şenol Güneşin yerine kim gelir?
şenol güneş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamayla, 69 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş ile yolların resmen ayrıldığı duyurulmuştu. Alınan bu karar sonrası 'A Milli Takım'ımızın yeni teknik direktörü kim olacak' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili 'Şenol Güneş’e teşekkür ederiz' başlığıyla yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Alınan bu kararın ardından, yola kimin ile devam edileceği merak konusu olurken yerli ve yabancı birçok çalıştırıcının adı yazılıp çizilmeye başlanmış durumda.

SAMET AYBABA AÇIKLAMA YAPTI

Samet Aybaba, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü hakkında açıklamalarda bulundu.

Henüz federasyondan böyle bir teklif gelmediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, göreve hazır olduğunu söyledi.

ÖZDEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA

Konuyla ilgili A Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Dostça ayrıldık. Emekleri için teşekkür ederiz. Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var' dedi.

A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör adayları ortaya çıktı. İşte Güneş'in yerine adı geçen teknik adamlar...

OKAN BURUK

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile şampiyon olup tarihe geçen Okan Buruk'un A Milli Takım ile adı geçiyor. Konuyla ilgili Buruk'tan henüz bir açıklama gelmiş değil.

RIZA ÇALIMBAY

Demir Grup Sivasspor'da gösterdiği istikrarlı sonuçlarla adı bir dönem Beşiktaş ile de anılan tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın adı Şenol Güneş'in ayrılmasından sonra A Milli takım ile birlikte anılıyor.

MUSTAFA DENİZLİ

Geçtiğimiz sezon ligin son haftalarında Altay'ın başına geçen ve Ege Temsilcisini yeniden Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli bu sezonda Süper Lig'e etkili bir başlangıç yaptı. Denizli'nin de bu adaylar arasında olduğu öğrenildi.

EMRE BELÖZOĞLU

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'den sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevi yapan Emre Belözoğlu'nun adı A Milli Takım ile anılıyor. Belözoğlu daha önce Şenol Güneş'in yardımcılığı için görüşmeler yapmıştı ancak son anda anlaşma sağlanamamıştı.

JOACHIM LOW

Şenol Güneş ayrılığı sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım teknik direktörlüğü için Joachim Löw ile yaptığı ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

TAYFUN KORKUT

Son olarak 2018 yılında Stuttgart'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Tayfun Korkut'un adı sürekli Süper Lig ekipleriyle anılıyor. Korkut'un adı da Şenol Güneş'in yerine A Milli Takım ile geçiyor. Tayfun Korkut şuan hiçbir kulüpte görev yapmıyor.

SAMET AYBABA

Son olarak Adana Demirspor'da görev yapan Samet Aybaba'nın da A Milli Takım teknik direktörlüğü ile anılıyor. Adana Demirspor'den ayrıldıktan boşta olan Aybaba'nın da adı yüksek sesle konuşuluyor.

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