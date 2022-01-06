Adalet Bakanlığı 550 personel alımı başvuruları başlayacak?

Adalet Bakanlığı kadrolarında görevlendirilmek üzere 550 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında da yayımlanan Adalet Bakanlığı personel alımı detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 3 Nisan Pazar günü yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı’na yazılı ve sözlü sınavlar ile 5-9 uncu dereceli kadrolara 550 adet İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı açıktan ve naklen alınacak. Bakanlık yazılı ve sözlü sınavla müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

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Adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 16-24 Şubat 2022 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 300,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI VE İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ