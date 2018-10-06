Adana Haberleri: Kamyon ile işçi servisi çarpıştı: 8 yaralı

Adana’da D-400 Karayolu üzerinde kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu üzerinde Adana-Ceyhan istikametinde meydana geldi. Celalettin Kahraman idaresindeki 01 BOC 92 plakalı kamyon, Yakapınar Mahallesi'nden karayoluna çıkan Devlet Ünlü‘nün kullandığı 01 S 0196 plakalı taş ocağı işçilerini taşıyan servisle çarpıştı.

Kazada, her iki sürücü ve serviste bulunan 6 işçi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, bir kişinin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana’da gece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana’da gece kulübünden dışarı çıkarılan bir müşteri, daha sonra aracıyla gelip gece kulübüne tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Olayda gece kulübünde vale olarak çalışan 23 yaşındaki genç yaralandı.Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi 81075 sokak içerisinde bulunan gece kulübünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.B. isimli bir kişi rahatsızlık çıkardığı için gece kulübü çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. H.B. daha sonra aracıyla gece kulübü önüne gelerek tabanca ile yaklaşık 15 el ateş ederek olay yerinden hızla kaçtı. Olayda gece kulübünde vale olarak çalışan Zeki Kaya (23) ayaklarından yaralandı.

Gece kulübü çalışanları Kaya’yı hemen Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Bu arada gece kulübündeki müşteriler durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışmaları başlattı.

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