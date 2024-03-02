Aile Destek ödeme takvimi: 2024 Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama ekranı...

"2024 Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek ödemesi Mart 2024 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin ikinci 12 aylık dönemde de (Temmuz 2023- Haziran 2024) hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır. Peki 2024 Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama ekranı...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ MART AYI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 19 Şubat'ta yatırılmaya başlandığını açıklamıştı. Mart ayı ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ancak 19 Mart tarihinde ödemelerin yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI NE KADAR, NE ZAMAN BİTİYOR?

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGIULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.





Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.





Başvuran kişinin;





Türk vatandaşı olmaması,





Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,





18 yaşından küçük olması,





Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.



