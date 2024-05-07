"Aile destek programı ödemesi ne zaman bitecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile destek paketi ödemeleri, 2022 yılında hak sahiplerini ödenmeye başlamıştı. Buna göre destek ödemeleri her ayın belirli tarihlerinde hesaplara aktarılıyor. Ayrıca Program dahilinde ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süre ile desteklenmiş olup programın 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

MAYIS AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ile ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin belirlenen rutinde 15 Mayıs ve takip eden günlerde hesaplara geçmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TUTARLARI 2024

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.

Bu kapsamda kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

450 TL ve altı: 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 950