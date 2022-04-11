Benzin, motorin ve LPG fiyatları: Ne kadar olacak, indirim gelecek mi? (11-12 Nisan)

Benzin, motorin ve LPG fiyatları, küresel gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşı, Batılı ülkelerin Rusya’ya uyguladığı ambargo ve dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından olan Rusya’nın tavrı, petrolün varil fiyatında ciddi bir dalgalanmaya neden olmuştu. Petrol varil fiyatlarında düşüş yaşanması benzin ve motorinde indirim beklentisi oluşturdu.

BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Benzin, mazot, otogaz fiyatlarında henüz bir indirim söz konusu değil. Yetkililerden bugün için resmi bir açıklama gelmedi.

Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor.

PETROL VARİL FİYATI NE KADAR OLDU?

Petrolün varil fiyatı Rusya Ukrayna savaşının patlak vermesiyle rekor bir yükseliş gösterdi ve 130 doların üzerine çıktı. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyona Batılı ülkeler Rusya’ya yaptırım uygulayarak tepki gösterdi. Tepkilerle birlikte petrol fiyatları da günden güne zamlandı.

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24 Şubat’ta başlayan Rusya Ukrayna savaşının üzerinden neredeyse bir buçuk aylık süre geçti. Savaş halâ devam ediyor ancak petrol fiyatları yönünü aşağı çevirdi ve 11 Nisan 2022 Pazartesi günü itibariyle 100 dolar seviyesine indi.