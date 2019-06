Akıllı Çocuk Saati

İthalat ve ihracat çalışmalarını Çin, ABD, Almanya, Litvanya, Fransa gibi ülkelerdeki şirketlerle sürekli iş birliği ve görüşme halinde olup firmanın hedefi ürünlerini dünya pazarına sunup ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Şirketin merkezi İstanbul olup farklı semtlerde ve mağaza satış noktalarından ürünlerini tedarik edebilme fırsatı bulunmaktadır. Firmanın ABD ve Los Angeles şehrinde de ofisleri yer almakta olup uluslararası platformda da adını en kısa zamanda duyuracağa benziyor

Wiky Watch S

Wiky Wath S ile çocuğunuz eskisinden daha güvende. Çocuğunuz her dışarı çıktığında endişeleniyorsanız Wiky Watch S tam sizlere göre çocuğunuzu güvende tutan akıllı saatlerdir. Gün içerisinde tek bir dokunuş ile çocuğunuzun yerini öğrenebilir, gittiği yerler hakkında bilgi mesajları alabilirsiniz. Çocuğunuz ile birlikte sanki telefonla konuşuyormuş gibi iletişim kurabilir, karşılıklı sesli mesajlar gönderebilirsiniz. Acil durumlarda saatin üzerinde bulunan acil durum butonuyla anında müdahale edebilir ve anında haberdar olabilme fırsatı yakalayabilirsiniz. Çocuğunuz Wiky Wacth saatleri ile gönül rahatlığıyla endişelerinizi, kaygılarınızı bir kenara bırakıp dışarı çıkmasına sosyalleşmesine fırsat verebilirsiniz. Wiky Watch saatleri dokunmatik ekran özelliği ile çocuğunuz kişi listesinden kolayca arama yapabilir. Kamera ve güvenli rehber oluşturma özellikleri ile gözünüz arkanızda kalmayacaktır.

Fanatik taraftar olan çocuklarınız için de tuttukları takımların Wiky serilerini inceleyebilir. Hem çocuğunuz için hem de çocuğunuzun güvenliği için güzel bir hediye olacağından hiç şüphemiz yok.

Wiky 3 Plus

Wiky 3 Plus akıllı çocuk saatiyle artık çocuğum nerede diye endişelenmenize gerek kalmadan adım attığı her anından haberdar olabilirsiniz. Wiky 3 Plus ile çocuğunuzun konumunu anlık olarak takip edebilir ve geçmiş konum bilgilerine erişim yapabilme imkanı bulabilirsiniz. En önemli Wiky 3 Plus özelliği de çocuğunuzun istenmeyen alanlara girdiğinde ''elektronik çit'' oluşturabilme özelliği sayesinde uyarı alabilme imkanına sahip olabilmenizdir. Çocuğunuz sadece sizin belirleyebileceğiniz konumlarda ve sizin belirleyebileceğiniz kişilerle iletişim kurabilme imkanına sahip olacaktır.

Wiky Watch 3 Plus ile telefon numarası kaydı oluşturabilir. Çocuğunuz acil bir durumda yardıma ihtiyaç duyarsa saatin üzerinde bulunan SOS tuşuna 6 (altı) saniye kadar basılı tutarak acil durum hattı olan SOS listesini aktif hale getirebilir ve otomatik arama talimatını verebilir. Wiky 3 Plus ile konum gönderme, karşılıklı sesli mesaj gönderme, konuşma gibi pek çok özelliği bulunuyor. Kız ve erkek çocuklarınız için farklı renk ve modellerde Wiky 3 Plus ürünleri yer almaktadır. Suya dayanaklı ve dikkat çekici renk özelliği ile çocuğunuz saatini kolundan çıkarmak istemeyecektir.

Sos Alarmı, çocuğunuz acil durumlarda rehberinize kayıtlı olan SOS butonunu kullanarak size ve daha önce belirlediğiniz kişilere konum ve sesli mesajlar bırakabilir.

Rehber belirleme, Çocuğunuz için 15 kişiden oluşan rehber belirleyebilir, böylelikle çocuğunuzun iletişim kurabileceği kişileri siz tayin etmiş olabilirsiniz.

Wiky 3 Plus, Wiky Watch Plus hakkında firmanın resmi internet sitesinden detaylı bilgi alabilir, mağazalarımızın satış noktaları hakkında web sitemizden konumlarımıza ulaşabilirsiniz. Konumuza en yakın mağaza ve satış noktalarımız hakkında 7 gün 24 saat teknik destek hattımızdan bize ulaşabilir, uzman kadromuzdan aklınıza takılan her konuda detaylı bilgileri alabilirsiniz. Keyifli ve güvenli alış veriş için web sitemizden de beğendiğiniz ürünü temin edebilir, sitemizden tüm ürünleri özelikleri ve maddiyatı açısından karşılaştırabilirsiniz. Online ön bilgi ve Whatsapp ön bilgi aracılığıyla da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

