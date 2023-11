El-Alim: Her şeyi bilen ve gören

El-Kahhar: Her şeye hakim olan

El-Aziz: Her şeyin galibi ve izzet sahibi olan

El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten

Eş-Şehid: Her zaman ve her yerde hazır olan

El-Vedud: Kullarını seven

El-Habir: Her şeyi bilen

El-Basir: Her şeyi gören

Es-Semi: Her şeyi duyan

El-Varis: Tüm her şeyin tek sahibi

El-Mektedir: Her şeye gücü yeten

El-Vacid: istediğini her zaman bulan

El-Muhyi: Dirilten, can veren

Her şeyin tek hakimi olan, herkesin O’ndan geldiği ve O’na dönecek olduğu Allah’ın 99 isminin, anlamlarının bilinmesinin önemi hem Kuran’ı Kerim’de hem de hadislerde belirtilmiştir. Mümin olan her kulun Allah’ın isimlerini dilinden düşürmemesi ve Allah’ı zikretmesi gerekmektedir. Esma’ül Hüsnaları okuyan, ezberleyen ve mümin kişiler ahirette cennet ile müjdelenmişlerdir. Allah Kuran’da her müminin kendisine Esma’ül Hüsnalar ile dua etmelerini bildirmiştir.