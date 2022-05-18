Özgün Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman?
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Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman?

Taraftarın merak ettiği ve araştırdığı Altay-Kasımpaşa maçının detayları belli oldu. Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Altay’ın Kasımpaşa’yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı. Peki, Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman? Altay- Kasımpaşa maçının bilet fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman? Altay- Kasımpaşa maçının bilet fiyatları ne kadar?
Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman?

Taraftarın merak ettiği ve araştırdığı Altay-Kasımpaşa maçının detayları belli oldu. Maç öncesinde karşılaşmanın bilet fiyatları Passolig sistemi üzerinden satışa sunuldu. Kadın ve 12 yaş altı taraftarları maç biletlerini ücretsiz olarak passolig gişelerinden temin edebilecek. Ayrıca 12-18 yaş arasındaki öğrenciler de öğrenci olduklarını ibraz eden belgelerle birlikte maç biletlerini yüzde 50 indirimli olarak alabilecek.

Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman?

  • Spor Toto Süper Lig’in 38. hafta maçında Altay, 21 Mayıs Cumartesi günü Kasımpaşa’yı konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

Altay- Kasımpaşa maçının bilet fiyatları ne kadar?

Maraton Tribün: 25 TL
Numaralı Batı Üst Tribün: 50 TL
Numaralı Batı Alt Tribün: 50 TL
VIP Tribün: 250 TL

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